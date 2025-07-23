Шмыгаль на встрече группы "Рамштайн" попросил 6 млрд. долл. на покрытие дефицита средств для военных закупок

ЦАМТО, 22 июля. Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" попросил 6 млрд. долл. для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году.

"Украине нужно 6 млрд. долл., чтобы закрыть дефицит средств на оборонные закупки этого года. Это позволит нам произвести больше FPV-дронов, чтобы удерживать линию (фронта), больше дронов-перехватчиков... и дополнительное оружие для дальнобойных ударов вглубь", – сказал Д.Шмыгаль во время онлайн-встречи группы, трансляция велась в YouTube.

Кроме того, он попросил, чтобы США разрешили закупки систем Patriot и ракет ПВО, а европейские страны предоставили для этого необходимое финансирование.

Д.Шмыгаль также призвал союзников Киева учитывать средства для Украины в своих проектах бюджета на следующий год, передает "РИА Новости".