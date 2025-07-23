AP: НАТО координирует поставки артснарядов и других боеприпасов на Украину

По данным агентства, поставки также включают военную помощь от США

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. НАТО уже координирует передачу Украине пакетов военной помощи, в частности партий новых боеприпасов и артиллерийских снарядов. Об этом Associated Press сообщил представитель альянса.

По его информации, поставки также включают военную помощь от США.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе осуществляет НАТО.