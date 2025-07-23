Для флота КНДР построят еще один эсминец нового поколения

Власти КНДР приняли решение построить новый эсминец класса "Чвэ Хён" до октября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о третьем эсминце этого класса. Его намереваются построить до 10 октября 2026 года, когда будет отмечаться очередной юбилей Трудовой партии Кореи (ТПК).

Эсминец "Чвэ Хён", КНДР ЦТАК

"Новейший эсминец, символизирующий силу и дух Кореи, стал бесценным детищем коренного обновления кораблестроения, рожденным благодаря железным убеждениям, воле и выдающейся мудрости товарища Ким Чен Ына", – подчеркнул директор Нампхоской судостроительной верфи Юн Чхи Гор, говоря о первом корабле серии, спущенном на воду в апреле этого года.

Отметим, что 21 мая во время церемонии спуска на воду второго эсминца класса "Чвэ Хён" в присутствии Ким Чен Ына произошла авария. В результате преждевременного срабатывания спускового механизма носовая часть осталась на стапеле, а корма оказалась в воде. Ким Чен Ын назвал причиной происшествия преступную безответственность руководства организаций, курировавших строительство и проектирование, и распорядился восстановить корабль до июньского пленума ТПК. По сообщению ЦТАК, повреждения не были критическими.

Водоизмещение северокорейских эсминцев нового поколения составляет 5000 тонн.