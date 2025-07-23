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Для флота КНДР построят еще один эсминец нового поколения

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Власти КНДР приняли решение построить новый эсминец класса "Чвэ Хён" до октября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о третьем эсминце этого класса. Его намереваются построить до 10 октября 2026 года, когда будет отмечаться очередной юбилей Трудовой партии Кореи (ТПК).

Эсминец "Чвэ Хён", КНДР

ЦТАК


"Новейший эсминец, символизирующий силу и дух Кореи, стал бесценным детищем коренного обновления кораблестроения, рожденным благодаря железным убеждениям, воле и выдающейся мудрости товарища Ким Чен Ына", – подчеркнул директор Нампхоской судостроительной верфи Юн Чхи Гор, говоря о первом корабле серии, спущенном на воду в апреле этого года.

Отметим, что 21 мая во время церемонии спуска на воду второго эсминца класса "Чвэ Хён" в присутствии Ким Чен Ына произошла авария. В результате преждевременного срабатывания спускового механизма носовая часть осталась на стапеле, а корма оказалась в воде. Ким Чен Ын назвал причиной происшествия преступную безответственность руководства организаций, курировавших строительство и проектирование, и распорядился восстановить корабль до июньского пленума ТПК. По сообщению ЦТАК, повреждения не были критическими.

Водоизмещение северокорейских эсминцев нового поколения составляет 5000 тонн.

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Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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