Американская разведка: китайские подводные дроны срисовывают акустические сигнатуры подлодок ВМС США

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Американская пресса со ссылкой на разведсообщество США пишет о «необычной активности» китайского военно-морского флота, в том числе в сотнях морских миль от берегов Китая. Речь идёт о «значительно возросшем» числе китайских подводных беспилотников, в том числе и «неподалёку» от военных баз США.

Разведка США утверждает, что китайские подводные дроны «занимаются сбором (срисовкой) акустических сигнатур американских субмарин». В дальнейшем на основе полученных данных осуществляется анализ с тем, чтобы повысить эффективность противодействия подводным лодкам ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Управление военно-морской разведки США в связи с «необычной активностью китайских дронов» вышло на охоту на такие аппараты. В американской прессе это названо SWORD-«охотой»:

Идёт сканирование глубин на предмет обнаружения там китайских подводных дронов, создающих опасность для перемещения субмарин ВМС США.

Американцы пытаются противодействовать, в частности, необитаемым подводным аппаратам HSU-001. Это трёхтонная конструкция длиной около 5 метров впервые была представлена широкой публике на военном параде в Пекине в 2019 году. С тех пор, как считается, Китай произвёл не менее 30 таких аппаратов. При этом каждый такой аппарат помимо датчиков способен, по последним данным, нести торпедное вооружение, а также менее крупные морские дроны.

Разведка США подозревает, что мини-дроны и используются с тем, чтобы через их аппаратуру и осуществлялся сбор данных о ПЛ, включая АПЛ. Ведь обнаружить такие мини-дроны с борта субмарины под водой практически невозможно. Поэтому пытаются обнаруживать их «носители».