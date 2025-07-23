Французские компании начнут производить беспилотники на Украине, заявил Зеленский

ЦАМТО, 22 июля. Зеленский утверждает, что французские компании решили производить беспилотники на Украине.

"Есть решение французских компаний начать изготовление беспилотников на Украине", – написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Как напоминает "РИА Новости", Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.

Ранее Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.