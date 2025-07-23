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ЦАМТО

Французские компании начнут производить беспилотники на Украине, заявил Зеленский

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Andrew Medichini

ЦАМТО, 22 июля. Зеленский утверждает, что французские компании решили производить беспилотники на Украине.

"Есть решение французских компаний начать изготовление беспилотников на Украине", – написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Как напоминает "РИА Новости", Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.

Ранее Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано.

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