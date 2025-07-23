Нидерланды внесут свой вклад в поставку систем Patriot Украине

ЦАМТО, 22 июля. Нидерланды внесут "значительный" вклад в инициативу по поставкам систем ПВО Patriot на Украину, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.

"Прошла онлайн-встреча с министрами обороны по поддержке Украины. Нидерланды внесут значительный вклад в поставку американских систем ПВО Patriot. Детали будут скоро проработаны", – написал Брекелманс в соцсети X.

Он также заявил, что Нидерланды нарастят поддержку в вопросе передачи боеприпасов для F-16 и другого оружия для усиления ПВО, передает "РИА Новости".