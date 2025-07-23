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ЦАМТО

В Турции состоялась закладка ракетных катеров KCR-70M для ВМС Индонезии

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Источник изображения: Фото: Achmad Rizal Purnama

ЦАМТО, 22 июля. На верфи турецкой компании Sefine Shipyard состоялась церемония закладки килей двух скоростных ракетных катеров класса KCR-70M, заказанных для ВМС Индонезии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на посла Индонезии в Турции Ахмада Ризала Пурнама, мероприятие состоялось 17 июля на верфи в Алтынова.

По информации посла, многоцелевые боевые катера, построенные в сотрудничестве с турецкими партнерами, войдут в боевой состав ВМС Индонезии в течение следующего года и усилят обороноспособность страны на море.

Как заявлено, проект является отражением развивающегося сотрудничества между Индонезией и Турцией в оборонной сфере в рамках стратегического партнерства двух стран.

KCR-70M разработан компанией Sefine Shipyard на основе проекта FACM-70. Длина катера составляет 70 м, ширина – 11,7 м, водоизмещение – около 850 т, экипаж – 43 человека.

Резка стали для строительства головного катера KCR-70M началась на верфи Sefine Shipyard в октябре 2024 года. В январе 2025 года норвежская компания Kongsberg Maritime объявила о подписании контракта на поставку силовой установки для катеров KCR-70M. В рамках контракта Kongsberg поставит пропульсивную систему Promas, которая будет работать с комбинированной ГЭУ типа CODAG. Это позволит KCR-70M развивать максимальную скорость около 40 узлов, дальность хода составит 1600 морских миль, автономность – 7 суток.

Правительство Индонезии пока не раскрывает данные о вооружении катеров, но судя по представленным на церемонии компьютерным изображениям, они получат 76-мм артиллерийскую установку и пусковые установки противокорабельных ракет в кормовой части (вероятно, две четырехконтейнерные ПУ ПКР Atmaca), а также ЗАК и два 12,7-мм пулемета.

Индонезия имеет давнюю историю закупки кораблей без основных боевых систем и их установки в более поздние сроки. Это отчасти объясняется нехваткой средств в оборонном бюджете страны. В результате корабли/катера одного класса, например, KCR-60M, имели разный состав вооружения.

Как сообщал ЦАМТО, когда был заключен контракт на строительство катеров KCR-70M, его стоимость и сроки поставки не раскрывались. Можно предположить, что продажа стала результатом переговоров, проведенных Минобороны Индонезии с компанией TAIS во время выставки Indo-Defence Expo 2022.

Ракетные катера проекта KCR-70M (FACM-70) предназначены для выполнения задач патрулирования; сбора информации, наблюдения и разведки; обеспечения противовоздушной обороны, а также поддержки действий надводных боевых кораблей и авиации, проведения поисково-спасательных операций.

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