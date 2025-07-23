Писториус: договоренности с США включают поставку Украине пяти систем Patriot

ЦАМТО, 22 июля. Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot (батарейного состава – прим. ред.) в рамках договоренностей с США.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"На прошлой неделе я договорился с министром обороны США Питом Хегсетом во время моей поездки в Вашингтон, что Германия примет участие в как можно более скорой поставке пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как именно мы этого добьемся – вопрос, который мы обсудим в ближайшие дни в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами", – сказал он в ходе встречи формата "Рамштайн" по Украине, которая прошла дистанционно.

Б.Писториус отметил, что Германия и ее партнеры "внесут вклад" в эти усилия за счет ресурсов, которые уже мобилизуются в рамках действий по укреплению противовоздушной обороны Украины.

"Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Бельгию, Данию, Швецию и Норвегию за их значительный вклад", – добавил он.

В отношении немецкого вклада министр уточнил, что речь идет о дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах.

Также Б,Писториус анонсировал совместную с Великобританией поставку 220 тыс. ед. снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Кроме того, министр отметил, что в ближайшие дни на Украину поступят профинансированные Германией БЛА для ударов вглубь РФ.