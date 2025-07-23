Войти
ЦАМТО

Писториус: договоренности с США включают поставку Украине пяти систем Patriot

349
0
0
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

ЦАМТО, 22 июля. Германия примет участие в поставке Украине пяти систем Patriot (батарейного состава – прим. ред.) в рамках договоренностей с США.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"На прошлой неделе я договорился с министром обороны США Питом Хегсетом во время моей поездки в Вашингтон, что Германия примет участие в как можно более скорой поставке пяти крайне необходимых комплексов Patriot. Как именно мы этого добьемся – вопрос, который мы обсудим в ближайшие дни в тесном сотрудничестве и в духе взаимного доверия между партнерами", – сказал он в ходе встречи формата "Рамштайн" по Украине, которая прошла дистанционно.

Б.Писториус отметил, что Германия и ее партнеры "внесут вклад" в эти усилия за счет ресурсов, которые уже мобилизуются в рамках действий по укреплению противовоздушной обороны Украины.

"Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить Бельгию, Данию, Швецию и Норвегию за их значительный вклад", – добавил он.

В отношении немецкого вклада министр уточнил, что речь идет о дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах.

Также Б,Писториус анонсировал совместную с Великобританией поставку 220 тыс. ед. снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Кроме того, министр отметил, что в ближайшие дни на Украину поступят профинансированные Германией БЛА для ударов вглубь РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Норвегия
Россия
США
Украина
Швеция
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:58
  • 9710
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 02:27
  • 1
Ответ на "В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США"
  • 23.07 01:32
  • 1
Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»
  • 22.07 10:48
  • 83
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 22.07 05:47
  • 0
Ответ на "В Китае назвали лучшее оружие России"
  • 22.07 04:21
  • 2
Ответ на ""Он будет большим": почему Путину стоит бояться новых британских истребителей"
  • 22.07 01:38
  • 3
Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
  • 22.07 00:18
  • 0
Ответ на "НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки"
  • 21.07 23:10
  • 0
Ответ на "Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон"
  • 21.07 22:34
  • 0
Ответ на "На Западе сравнили российский «Циркон» и американскую SM-6"
  • 21.07 21:51
  • 1
Ответ на "Ставки сделаны: к чему ведет милитаризация Германии - Мнения ТАСС"
  • 21.07 06:23
  • 1
«Калашников» рассказал об антидроновых возможностях «Вихря»
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана