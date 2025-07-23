Назад — в СССР: Путин закрыл российские порты

Вчера был опубликован указ президента "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации". В рамках Федерального конституционного закона от 30.01.2002 "О военном положении", а именно восьмой статьи, вводится особый порядок допуска в российские морские порты судов, следующих из портов других государств.

Нововведение состоит в том, что любое судно, перед этим побывавшее в порту любой третьей страны, сможет зайти в российскую гавань только после получения разрешения от капитана порта, который, в свою очередь, должен согласовать допуск с Федеральной службой безопасности. Указ уже вступил в силу, правительству поручено организовать практическую реализацию, а ФСБ должна определить порядок выдачи разрешений и назначить сотрудников, ответственных за данное направление работы.

Сразу же поспешим успокоить особо впечатлительных. Пусть никого не вводит в испуганное заблуждение отсылка к закону о военном положении. Его, конечно же, никто вводить не собирается. Но, поскольку Россия государство правовое, а новый режим работы наших международных портов и обеспечение безопасности подразумевает введение ряда ограничений и проверочных процедур, для их имплементации нужен правовой базис. Подложка, если хотите.

Корневое отличие нового алгоритма состоит в том, что до текущего момента порядок допуска судов, следующих каботажным или международным маршрутом, определялся распоряжениями Министерства транспорта России. Особый порядок был определен только при заходе в порты, рядом с которыми или в акватории которых располагались военно-морские базы. Теперь же данную норму распространили на всю протяженность наших морских границ, а определять желательность захода судна будет ФСБ.

Естественно, что международные морские ворота России и раньше не были проходным двором, а вся необходимая информация по запросу передавалась в компетентные органы, но теперь учет и контроль сразу (жирно подчеркнем это слово) будут осуществляться главной контрразведывательной службой государства.

Предпосылок к усилению режимных мероприятий предостаточно. Наиболее значимым в этом плане является теракт, совершенный украинскими спецслужбами осенью 2022 года, когда на Крымском мосту был взорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Причем момент специально был выбран так, чтобы рядом проходил железнодорожный состав, груженный топливом. По замыслу террористов, это должно было усилить детонацию, разрушив сразу и автомобильные пролеты, и железнодорожное полотно. В результате расследования было установлено, что взрывчатку под видом гражданского груза долго гоняли из страны в страну, перебрасывая в том числе морем, чтобы создать видимость законности и максимально усложнить распутывание всей цепочки.

Позднее — по мере ухудшения ситуации для ВСУ на поле боя — Киев все чаще стал прибегать к тактике террора, при этом отличительной особенностью большинства попыток было использование так называемых средств подскока. Например, в Черном море украинские безэкипажные катера (БЭК), по некоторым данным, запускались с проходящих судов, а для терактов против наших стратегических ракетоносцев применялись дроны, спрятанные и доставленные прямо под заборы аэродромов в грузовиках. В данном случае тоже есть вероятность того, что дроны-камикадзе, помимо прочего, забрасывались внутрь России через порты, где огромный товаро- и грузопоток максимально усложняют проверочные и досмотровые процедуры.

Перед нами частичная реанимация советского порядка функционирования государственной границы, хотя о полном возврате к войсковой охране, конечно же, речь не идет. Однако в новых реалиях, когда десятки стран открыто позиционируют себя как враждебные по отношению к России и активно помогают украинским террористам, пребывать в блаженном самоуспокоении становится крайне опасно.

Напомним, что после распада Советского Союза наши (самые протяженные в мире) рубежи охраняла целая армия пограничников, на вооружении которых были собственные авиация, флот, артиллерия, а сзади их подпирали два эшелона прикрытия в виде общевойсковых соединений. Однако в 90-е властные умы все больше захватывала мысль: поскольку Россия теперь государство демократическое, то и врагов у нас по периметру нет. Сплошные свобода и братство. Западные партнеры данное мнение горячо поддерживали, и вскоре началось массовое сокращение подразделений охраны границы. Исчез даже термин "застава", подразделения повально разоружались, и через некоторое время на местах остались сильно прореженные отделы, где личный состав вооружался резиновыми дубинками. Аналогичные процессы шли и на морских участках, где ввиду дороговизны содержания ликвидировались пункты технического наблюдения (ПТН), локаторные, прожекторные станции и многое другое.

К слову сказать, переход от войсковой к оперативно-технической модели охраны границы проводили именно под соусом необоснованно высоких затрат на содержание полноценной войсковой группировки. Тогдашний финансовый блок правительства убеждал Бориса Ельцина: мол, денег нет, но мы и так отлично продержимся — нам ничто и никто не угрожает. Новое время показало, что это не совсем так.

В текущем времени совершенно очевидны две вещи.

Первое: Россия не сломалась под давлением всего "прогрессивного мира" и продолжает упорно гнуть свою линию на поле боя и в международной политике. Второе: сие ужасно злит всех наших "заклятых друзей", мечтавших увидеть российскую экономику разорванной, а Кремль в роли проигравшего, покорно принимающего все диктуемые условия. И чем ближе будет финал украинской эпопеи, тем отчаяннее будут попытки нанести России удар изнутри. Потому совершенно логично передать фильтр доступа в наши порты в руки спецслужб, обладающих всей полнотой упредительной информации. Честным морским негоциантам мы рады, а всем прочим делать в наших портах нечего.

Сергей Савчук