О фрегате УРО проекта 054В ВМС НОАК.

Согласно информации китайского специализированного военно-технического издания «Корабельное вооружение» (официальный печатный орган Китайской кораблестроительной промышленной корпорации) фрегат с управляемым ракетным оружием (УРО) проекта 054В при длине 147 м, ширине 17 м и осадке 5 м имеет стандартное водоизмещение 4400 тонн, полное водоизмещение 5500 (по другим данным 5600) тонн. В сравнении с кораблями проекта 054А ВМС НОАК водоизмещение нового проекта увеличено на 1200 тонн. Строительство фрегатов УРО проекта 054В ведется одновременно на судостроительных заводах в Гуанчжоу и Шанхае.

Благодаря увеличению длины корпуса китайские кораблестроители удлинили авиационный ангар с 20 до 24 м, что позволяет размещать противолодочный вертолет типа Z-20 https://invoen.ru/arsenali/vertoleti-spezialnie/protivolodotshnie-vertoleti-vms-noak/, для перемещения которого корабль комплектуют специальным механическим устройством, позволяющим выкатывать вертолет на летную палубу и закатывать в ангар.

Описание элементов конструкции фрегата: А – АУ калибра 100 мм, В – установка вертикального пуска на 32 ТПК, С – зенитная пушечная установка тип 1130, D – РЛС управления огнем АУ, E – РЛС S-диапазона, F – РЛС X-диапазона, G – комплексная система РЭБ, H – ПУ сверхзвуковых ПКР типа «Инцзи-12», I – навигационная РЛС, J – комплексная антенная мачта для систем обмена данными, K – многофункциональная система постановки помех, L – антенна системы спутниковой связи, M – ЗРС малой дальности «Морское красное знамя-10», N – спасательный плот, O – отсек торпедных аппаратов, P – одноместный авиационный ангар, Q – противолодочный вертолет типа Z-20, R – место расположения активно-пассивной буксируемой ГАС переменной глубины, а также ложных акустических целей S – устройство для приема сухих грузов с транспортного судна T – носовая крупноразмерная гидроакустическая антенна

Силовая схема корабля представлена двумя газотурбинными установками типа QC-280 (суммарная мощность 66 000 л.с) и двумя дизельными двигателями, которые питают электрические двигатели, приводящие в движения валолинии и винты. Ориентировочно срок безаварийной эксплуатации должен составлять не менее 30 000 часов, т.е. около 3 лет.

Фрегат УРО 054B ВМС НОАК

Такой подход позволяет сэкономить 65% внутреннего пространства двигательных отсеков корабля, которые в настоящее время занимают редукторы, валы и другие механизмами. Кроме того, это позволило снизить акустическую заметность корабля при выполнении действий по противолодочной обороне – оптимальной считается скорость в диапазоне от 15 до 20 узлов. Высвобожденное место было выделено под размещение дополнительного объема топлива.

Максимальная скорость корабля составляет 32 узла. На экономической скорости 18 узлов корабль способен преодолевать 6000 (вероятно до 6500), а на скорости 15 узлов до 7000 (по другим данным 7500) миль.

Китайские специалисты указывают, что необходимо около 10 лет опытной эксплуатации для сбора данных по применению такой энергетической схемы. Собранные данные предусматривается использовать при проектировании фрегатов следующего поколения, строительство которых должно начаться в 2030 году.

Минимальное количество фрегатов УРО ВМС НОАК готовых к бою-походу в период с 2030 по 2040 должно составлять 50 ед. Согласно плановых документов ВМС НОАК будут эксплуатировать фрегаты УРО до 2040 г.

Комплекс вооружения представлен артиллерийской установкой (АУ) калибра 100 мм, в которой размещено орудие национального производства. Выбор в пользу 100 мм сделан поскольку боеприпасы калибра 76 мм не обеспечивают выполнения задач, тогда как АУ калибра 130 мм с башней и подбашенными механизмами занимает слишком много места, что снижает объем боекомплекта.

Ближний рубеж ПВО корабля обеспечивают зенитная пушечная установка тип 1130 (в носовой части) и ЗРК тип «Морское красное знамя-10» (на 22 ракеты).

В качестве основного средства борьбы с кораблями противника на корабле размещены сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа YJ-12 (две пусковые установки по 4 ракеты в каждой). По расчетам китайских специалистов, продолжать размещать на кораблях дозвуковые YJ-83 не имеет смысла.

В носовой части корабля размещена установка вертикального пуска нового поколения на 32 контейнера, которая поделена на 3 секции. Первая секция представлена 8 контейнерами, позволяющими размещать по 4 зенитных управляемых ракеты (ЗУР) малой/средней дальности (имеют длину 5 м, диаметр не более 0,28 м, дальность стрельбы до 40 км.).

Вторая секция представлена 16 транспортно-пусковыми контейнерами (ТПК) для ЗУР повышенной дальности (до 100 км) из состава комплекса HQ-16FE. В итоге на вооружении корабля будет находится от 48 до 56 ЗУР, позволяющих отразить массированный огневой удар противника. Активная радиолокационная головная часть наведения данной ракеты способна самостоятельно обнаруживать воздушную цель типа «самолет» на дальности до 30 км и цель типа «противокорабельная ракета» на удалении 15 км.

Третья секция представлена 8 ТПК, предназначенными для применения противолодочных управляемых ракет (ПЛУР) типа «Рыба-8» или «Рыба-11».

Схема расположения антенн РЛС H/LJQ368 на мачте. Фиолетовый – молниеотводы, синий – антенны S-диапазона, красный – антенны Х-диапазона и желтый – антенны L-диапазона.

В отношении главной 3D радиолокационной станции c активной фазированной антенной решеткой тип H/LJQ368 (разработана в качестве замены станции модели H/LJQ-382) известно, что она состоит из 3000 приемо-передатчиков (нитрид галлия) с максимальной мощностью 50 Ватт каждый. Возможна работа на пониженной до 30 Ватт мощности. Суммарная мощность 150кВт. В настоящее время ведется работа над созданием приемо-передатчиков способных работать на мощности 100 Ватт. Размер антенн составляет 3,5х3,5 м. Фактически, это улучшенная модификация РЛС из состава ЗРК LY-80N (литера N указывает на адаптацию к эксплуатации в морских условиях). Скорость вращения варьируется – 15 и 30 оборотов в минуту.

Максимальная дальность обнаружения воздушной цели типа «бомбардировщик» и «транспортный самолет» составляет 350 км. Дальность обнаружения воздушной цели типа «истребитель 3-ого поколения» – 200 км, цели типа «ракета» – 50 км. Единовременно РЛС способна наблюдать до 100 воздушных целей и позволяет обстреливать до 18 целей. Предыдущая РЛС позволяла обстреливать не более 12 целей одновременно (максимально возможное количество). Предпочтительно было работать в секторе 60 градусов не более чем по 6 целям.

Ниже основных излучателей S-диапазона расположены антенны Х-диапазона, которые позволяют обнаруживать низковысотные и надводные цели на удалении до 40 км.

Вероятно, установленные фиксировано антенны L-диапазона предназначены для обеспечения наведения артиллерийской установки калибра 100 мм.

Станция H/LJQ368 разработана конструкторами 8-го научно-исследовательского института Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (г. Шанхай). Испытания и адаптацию к эксплуатации в морских условиях обеспечивали специалисты опытового судна «Хуа Логэн» (бортовой номер 982) ВМС НОАК – представлен на фото 3 и 4.

Китайские аналитики указывают на общемировую тенденцию согласно которой ВМС стран-членов НАТО увеличивают водоизмещение фрегатов и в качестве примеров приводят корабли проектов 26 (ВМС Соединенного Королевства, водоизмещение 8000 тонн), «Аквитан» (ВМС Франции, водоизмещение 6000 тонн), F-100 и F-110 (ВМС Испании, водоизмещение 6400 и 6000 тонн соответственно), F-125 (ВМС ФРГ, водоизмещение 7000 тонн).

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» ВМФ РФ

Особого внимания китайских специалистов заслужила разработка российских кораблестроителей – корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков». При своем водоизмещении 4500 тонн он имеет максимально возможный набор систем вооружения, позволяющих выполнять задачи ПВО и наносить удары по береговым/надводным целям. Однако, небольшое водоизмещение серьезно ограничивает модернизационный потенциал кораблей проекта 22350, которые являют собой главную ударную силу надводной компоненты ВМФ РФ.

По материалам китайских специализированных изданий