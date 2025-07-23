В России разработали легкую огнеметную систему для наземных роботов

Разработка способна осуществлять залповый огонь, рассказал представитель компании-производителя с позывным Тридцатый

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Омские разработчики создали легкую огнеметную систему, которую можно будет устанавливать в том числе на многофункциональный наземный робототехнический комплекс (НРТК) "Омич". Об этом сообщили в Народном фронте, который оказывает поддержку производителям через Кулибин-клуб.

"Комплексы "Омич" используются для эвакуации раненых бойцов, для доставки боеприпасов, продовольствия, топлива - в общем, любых логистических задач в районе передовой. НРТК может перевозить более 500 кг, более тонны может транспортировать за собой на прицепе, может буксировать легковые машины, микроавтобусы. <…> Омск - родина легендарных тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка". Поэтому мы вместе с курсантами и научной кафедрой Омского автобронетанкового института сделали легкую огнеметную систему. В отличие от обычного ручного гранатомета, она способна осуществлять залповый огонь, что серьезным образом усиливает поражающее воздействие", - рассказал о принципе работы представитель компании-производителя с позывным Тридцатый.

В Народном фронте отметили, что ключевым преимуществом НРТК "Омич" на гусеничном ходу является высокая проходимость, позволяющая добираться и выезжать из локаций, недоступных для остальной техники, в том числе преодолевать водные преграды в метр и более глубиной.

"Омич" активно применяется в зоне боевых действий, бойцы довольны, фактически он заменяет собой и квадроцикл, и автомобиль. Управлять НРТК можно вручную, как мотоциклом, и дистанционно", - уточнил Тридцатый.

Он отметил, что проект робототехнического комплекса с начала разработки поддерживался губернатором Омской области Виталием Хоценко, а также реализовывался в тесном взаимодействии с Минпромторгом.

"После штурма Мариуполя бойцы батальона "Сомали" попросили им что-то придумать для перевозки пулемета, АГС (автоматического гранатомета - прим. ТАСС), что-то на дистанционном управлении. Кроме этого, попросили разработку для доставки хотя бы минимальных грузов в условиях передовой. Сначала оборудовали лабораторию в Омском бронетанковом институте, с ребятами сделали несколько моделей небольшого и среднего класса. А после взаимодействия с военными и Кулибин-клубом пришли к машине тех габаритов и характеристик, что есть сейчас. Народный фронт вообще дал вторую жизнь нашему коллективу: то, что было хобби, то, что мы рассматривали как гуманитарный проект, превратилось в полноценное промышленное производство, профессиональную разработку со штатом конструкторов, инженеров, технологов, отделом качества", - добавил Тридцатый.

О Кулибин-клубе

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.