Почему конструкторское авиационное бюро Сухого открывалось дважды и при чем здесь Сталин

Современники Павла Сухого восхищались глубиной знаний, деловитостью, требовательностью, причем прежде всего к себе, широким техническим кругозором, умением выделять главное. Он успел сделать очень многое для укрепления обороноспособности СССР и России в будущем.

Павел Сухой создал образцы авиационной техники на острие науки, на грани научной фантастики. Первым среди других генеральных конструкторов он находил решения, определявшие профиль современных самолетов

Архип Люлька

Генеральный конструктор-двигателист, Герой Социалистического Труда

От книг к учебе и войне

Будущий знаменитый авиаконструктор родился в местечке Глубокое Виленской губернии (ныне одноименный город в Беларуси) в небогатой семье. Отец, Осип Андреевич, получил образование в семинарии и работал учителем, собрал большую библиотеку. Мать, Елизавета Яковлевна, вела домашнее хозяйство и воспитывала пятерых детей — Павел был единственным мальчиком.

В 1898 году семья переехала в Гомель, где в 1914 году Павел Сухой окончил Александровскую мужскую гимназию с оценками "хорошо" и "отлично". Самым же сильным впечатлением тех лет для него стал показательный полет над Гомелем аэроплана, который пилотировал русский авиатор Сергей Уточкин в рамках гастролей по городам Российской империи.

Не сразу, но юноше удалось реализовать мечту — стать студентом Императорского Московского технического училища (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). Там он вступил в кружок воздухоплавания, который создал выдающийся ученый-механик, основоположник аэродинамики как науки Николай Жуковский.

Первая мировая война внесла коррективы в жизнь многих: учеба Павла Сухого прервалась, в 1915 году по достижении призывного возраста он был мобилизован на военную службу — в пехоту на Северный фронт. После революций в Российской империи Сухой вернулся в родительский дом в Гомеле, учительствовал. Но затем снова перебрался в Москву — осенью 1920 года училище вновь открылось, Сухой продолжил обучение.

Первые самолеты и ОКБ

Вскоре в столице Жуковский организовал Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) — государственное научно-исследовательское учреждение, которое после кончины создателя возглавил авиаконструктор Андрей Туполев. Разглядев в Павле Сухом талант, Туполев пригласил молодого инженера-конструктора (после защиты диплома) на работу в ЦАГИ в бригаду авиаконструктора Александра Путилова.

В октябре 1930 года Сухой уже стал заместителем главного конструктора Туполева и возглавил бригаду №4, получив возможность самостоятельно руководить разработкой и постройкой самолетов. Это решение позволило сформировать костяк коллектива будущего авиационного конструкторского бюро.

Позже бригады №3 и 4 собрали в единую бригаду №3 конструкторского отдела сектора опытного строительства (КОСОС) ЦАГИ под началом Павла Сухого (но при общем руководстве Туполева). Ею в те годы были созданы истребители И-4 и И-14, рекордные самолеты АНТ-25 (или РД, "Рекорд дальности"), АНТ-37бис "Родина", а также их военные варианты — ДБ-1 и ДБ-2 соответственно.

АНТ-25 Источник изображения: © ТАСС

В 1936 году в СССР объявили конкурс на разработку многоцелевого самолета "Ива́нов". Тогда подобные машины-разведчики, способные выполнять также обязанности штурмовиков и ближних бомбардировщиков, составляли во всех странах основу авиапарка. А советский многоцелевой самолет-биплан Р-5 к тому моменту явно устарел. В конкурсе приняли участие конструкторские коллективы Туполева (бригада Сухого), Николая Поликарпова, Иосифа Немана, Дмитрия Григоровича, Сергея Кочеригина и Сергея Ильюшина. Первый из этих коллективов был признан победителем.

Именно бригаде Павла Сухого было суждено построить самолет, который наиболее полно удовлетворял предъявленным требованиям (двухместный моноплан с хорошей аэродинамикой, утепленной кабиной и прекрасной управляемостью — прим. авт.), успешно прошел все испытания и строился затем большой серией. Создатель опытных машин, позднее известных как ББ-1 и Су-2, Павел Сухой был конструктором милостью Божьей, или, как сказали бы в советское время, принадлежал к блестящей плеяде деятелей отечественной науки и техники

Дмитрий Хазанов, Николай Гордюков

Из книги "Ближний бомбардировщик Су-2"

Позже, в июле 1939 года, Павла Сухого назначили главным конструктором нового ОКБ (оно же и стало впоследствии носить его имя), а после начала выпуска самолета ББ-1 в Харькове — и главным конструктором завода №135. Это предприятие, а также заводы в Долгопрудном и Таганроге в 1940–1942 годы вместе выпустили 893 ближних бомбардировщика ББ-1, которые получили название в честь создателя — Су-2.

Су-2 Источник изображения: © Игорь Зотин/ ТАСС

Эта машина стала важной вехой в авиастроении страны и деятельности авиаконструктора. Су-2 встретили врага на прифронтовых аэродромах, экипажи успешно громили неприятеля в Молдавии, Белоруссии, под Сталинградом и на других направлениях. При этом 27 наиболее отличившихся летчиков именно на Су-2 впоследствии стали Героями Советского Союза (причем Михаила Одинцова и Григория Сивкова Золотыми Звездами отметили дважды).

Тем временем Сухой совершенствовал свое творение и разработал штурмовик Су-6 — за его создание конструктора удостоили Сталинской премии первой степени. Машина по всем параметрам превосходила Ил-2, который все же строили массово до конца Второй мировой. Однако ни Су-6, ни другие (удачные) самолеты Павла Сухого того периода не передали в серию.

С 1944 по 1949 год в его ОКБ были созданы четырехдвигательный реактивный тяжелый бомбардировщик Су-10, построены и прошли испытания разведчик-корректировщик Су-12, тяжелые реактивные истребители Су-9, Су-11 и Су-15. Удался и учебно-тренировочный бомбардировщик со снятым вооружением УТБ, предназначенный для переучивания экипажей на Ту-2 — их выпускали малой серией.

Истребитель-перехватчик Су-15 Источник изображения: © А.Галушко/ ТАСС

Однако в ноябре 1949 года авиационное ОКБ Павла Сухого было упразднено, коллектив перешел работать под начало Андрея Туполева.

В беседах ветераны-"суховцы" обращали внимание, что, мол, Иосиф Сталин недолюбливал конструктора Сухого и поэтому принял решение о закрытии их ОКБ. Высказывались и предположения о причине подобного отношения.

Второе рождение ОКБ Сухого

После гибели в авиакатастрофе 12 января 1942 года главного конструктора Владимира Петлякова глава государства вызвал для беседы Павла Сухого и предложил возглавить серийное производство Пе-2 в Казани. Сухой, занятый судьбой своих перспективных самолетов, прежде всего штурмовика Су-6, не отказался, но и не согласился. Тем не менее вскоре состоялось назначение на этот пост другого конструктора. Вероятно, Сталин полагал — колебания недопустимы.

Через два месяца после кончины вождя, 14 мая 1953 года, в структуре авиационной промышленности было создано новое ОКБ, а затем и опытный завод №51, которые предложили возглавить Павлу Сухому.

В годы же, когда серийных машин "Су" не строили, Сухой все же прорабатывал разные свои задумки. Как и Артем Микоян, он еще до Победы приступил к работам над проектами реактивных самолетов — справедливо полагая, что за ними будущее авиации. Позже под его руководством развили сразу два направления новых машин: со стреловидным крылом, получившим кодовое наименование "С", и треугольным — "Т".

Так на воздушном параде в Тушине, состоявшемся 24 июня 1956 года, впервые приняли участие новейшие самолеты КБ Сухого: С-1 (будущий Су-7) и Т-3 (Су-9, с тем же названием, что и дозвуковой истребитель). Наряду с этими реактивными машинами над трибунами воздушного праздника прошли на высоте около 100 м при скорости порядка 1 000 км/ч с дистанцией друг от друга 100 м микояновские опытные Е-2, Е-4, Е-5 (стали прототипами МиГ-21) и опытный ильюшинский Ил-54.

Истребитель-перехватчик Су-7 Источник изображения: © Г. Омельчук/ ТАСС

После показа имя Павла Сухого, практически неизвестное на Западе и знакомое только специалистам в нашей стране по причине исключительной секретности проводимых работ, оказалось на слуху. Ведь рев форсажных камер моторов слышали тысячи москвичей и гостей воздушного праздника. Западные эксперты отмечали, что если 10 лет назад русские явно отставали в области реактивной авиации, то теперь их новые скоростные машины вряд ли в чем уступали, например, американским F-104 "Старфайтер", которые широко пропагандировались в странах НАТО.

Став в конце 1956 года генеральным конструктором, Сухой продолжил совершенствование своих базовых конструкций. Результатом глубокой модернизации недавно поступившего на вооружение истребителя-бомбардировщика Су-7, которое провело КБ Сухого в начале 1960-х годов, стал Су-17.

Истребитель-бомбардировщик Су-17 Источник изображения: © Федор Савинцев/ ТАСС

Улучшили бортовое радиоэлектронное оборудование, а также взлетно-посадочные характеристики самолета на основе форсированных моторов, новых материалов и приборов. Было впервые на серийной машине реализовано набиравшее популярность в то время техническое решение — крыло изменяемой стреловидности (условно, может менять форму и угол). Прототип был поднят в небо 2 августа 1966 года летчиком-испытателем Владимиром Ильюшиным, а в июле следующего года самолет первый раз продемонстрировали публике на воздушном параде — теперь в подмосковном Домодедове.

Оценить масштаб триумфа, степень успеха Сухого и его коллектива можно по следующим цифрам и фактам: производство самолетов семейства Су-17 началось на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре в 1969 году и продолжалось до 1990 года, всего было построено 2 867 самолетов всех модификаций, включая учебно-тренировочные, разведывательные и специальные. Самолет экспортировался дружественным странам, применялся во время войн и конфликтов в Афганистане, Йемене, Ливане, Чаде, Анголе и так далее.

Поистине уникальным оказался ударно-разведывательный бомбардировщик-ракетоносец Сухого Т-4, иначе называемый в КБ "изделие 100" или просто "сотка". В конкурсе на создание самолета для уничтожения авианосных групп противника машина победила изделия КБ Андрея Туполева и Александра Яковлева. Двухместный Т-4, выполненный по схеме бесхвостки с передним горизонтальным оперением, также отличали широкое использование титановых сплавов в конструкции, новейшая электроника, усовершенствованные принципы управления. Все новации позволили самолету разгоняться по расчетам до 3 200 км/ч при практической дальности 6 000 км, что подтвердили испытания 1972–1974 годов. Это значительно снижало уязвимость самолета от средств ПВО неприятеля. К сожалению, самолет остался в единственном экземпляре (возможно, из-за исключительной дороговизны), ныне украшает стоянку Музея ВВС в подмосковном Монине.

Нельзя оставить без внимания тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 (взлетевший в начале 1970 года) с крылом изменяемой стреловидности. Он создавался для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей, способен работать в любых метеоусловиях и круглосуточно. С разработкой и запуском в серию бронированного штурмовика Су-25 (полетевшего в феврале 1975 года), предназначенного для непосредственной поддержки сухопутных войск, заместитель главкома ВВС маршал авиации Александр Ефимов связал возрождение советской штурмовой авиации. Оба образца выпустили в количествах около 3 000 экземпляров, что исключительно много.

Наследие

Можно говорить, что выдающийся авиаконструктор прожил долгую и насыщенную событиями жизнь, хотя в последние годы обострились последствия перенесенного на фронте туберкулеза легких. Из-за этого Павлу Сухому приходилось пользоваться кислородным баллоном (ингаляторов тогда еще не было). Еще до переезда в Москву он познакомился с землячкой Софьей Тенчинской: они поженились, когда Сухой учился еще в Техническом училище, в 1925 году родилась дочь Ирина, а через семь лет — сын Дмитрий.

Доктор технических наук, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий, кавалер семи государственных орденов скончался в подмосковном санатории Барвиха 15 сентября 1975 года.

Он не баллотировался на выборах в Академию наук СССР, не подчеркивал своей личной роли в общих успехах созданных самолетов — хотя поводы были: например, установление двух мировых рекордов высоты "сушками" и двух рекордов скорости полета по замкнутому маршруту. Уже после кончины авиаконструктора вдове вручили Золотую медаль им. А.Н. Туполева №1, удостоили Государственных премий СССР и Российской Федерации.

Лучшей памятью о Павле Сухом стало ОКБ, носящее его имя, сплоченный коллектив, который и сегодня наряду с выполнением гражданских программ, участием в космических экспериментах создает первоклассные военные, гражданские и спортивные самолеты.

Истребитель Су-27 Источник изображения: © Владимир Яцина/ ТАСС

Так, гордость ОКБ — всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 — впервые поднялся в воздух в 1977 году, летом 1990-го был принят на вооружение (хотя уже несколько лет использовался в строевых частях) и долго являлся одним из основных типов самолетов ВВС России. Он был снят с производства только в 2010 году, но все еще состоит на вооружении РФ, как в странах СНГ, Индии, Китае и так далее. На его основе разработано большое количество модификаций: учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33 и его учебно-боевая модель Су-33УБ, многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, Су-35 (оснащен системой управления вектора тяги — позволяет изменять направление тяги двигателя, обеспечивая более высокую маневренность), фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие.

В 2020 году на вооружение Военно-космических сил был принят многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Значительным успехом ОКБ Сухого стало создание тяжелого беспилотного ударного летательного аппарата С-70 "Охотник", который, например, применяется в СВО.