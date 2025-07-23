Войти
ТАСС

Сакс: Трамп должен признать ошибку США для завершения конфликта на Украине

378
0
0
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Источник изображения: © AFP 2022 / TIZIANA FABI

Президент Соединенных Штатов должен сделать это публично, отметил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

ШАНХАЙ, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Президент США Дональд Трамп должен сказать согражданам, что поддержка Вашингтоном Киева была ошибкой, и принять политические издержки завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, посетивший Фуданьский университет.

"Трамп, по всей видимости, хотел бы остановить войну, но он не желает принимать четкие условия ее окончания. Например, Трамп должен сказать американскому народу, а не только России и Украине: "НАТО не будет расширяться, это была ошибка, это была провокация, мы больше не станем это поддерживать", - отметил эксперт. - На публике Трамп не хочет нести политические издержки мира". Завершение конфликта также осложняется действиями американских сенаторов, продвигающих политику санкций и таможенных пошлин, добавил Сакс.

По его словам, обязанность хозяина Белого дома - объяснить согражданам, что США в действительности допустили ошибку. "Это очень сложно, но Трамп неплохо справляется с подобными вещами, потому что ему лишь нужно сказать: "[44-й президент Барак] Обама совершил ошибку, [46-й президент Джо] Байден совершил ошибку, я никогда не ошибаюсь и теперь собираюсь исправить их ошибки", - считает профессор.

Он уверен, что американскому лидеру следует честно заявить согражданам, на каких условиях конфликт прекратится. "Он должен сказать Украине: "Извините, мы больше не боремся за эти принципы, вы не будете частью НАТО, этого не произойдет, это плохая идея", - подчеркнул Сакс. - Потому что мы никогда не позволили бы России разместить военную базу в Мексике. Когда Советский Союз пытался разместить ракеты на Кубе, мы чуть не развязали ядерную войну". Собеседник агентства назвал Трампа "слабым президентом", добавив, что для установления мира нужен сильный лидер, так как "мир - это не просто отсутствие войны".

Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что его страна будет призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.

Как заявил 20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Россия готова быстро двигаться к урегулированию на Украине, для Москвы главное - достичь своих целей, но скорость этого процесса зависит не только от нее. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Мексика
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:58
  • 9710
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 02:27
  • 1
Ответ на "В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США"
  • 23.07 01:32
  • 1
Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»
  • 22.07 10:48
  • 83
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 22.07 05:47
  • 0
Ответ на "В Китае назвали лучшее оружие России"
  • 22.07 04:21
  • 2
Ответ на ""Он будет большим": почему Путину стоит бояться новых британских истребителей"
  • 22.07 01:38
  • 3
Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
  • 22.07 00:18
  • 0
Ответ на "НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки"
  • 21.07 23:10
  • 0
Ответ на "Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон"
  • 21.07 22:34
  • 0
Ответ на "На Западе сравнили российский «Циркон» и американскую SM-6"
  • 21.07 21:51
  • 1
Ответ на "Ставки сделаны: к чему ведет милитаризация Германии - Мнения ТАСС"
  • 21.07 06:23
  • 1
«Калашников» рассказал об антидроновых возможностях «Вихря»
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана