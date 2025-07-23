Сакс: Трамп должен признать ошибку США для завершения конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов должен сделать это публично, отметил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

ШАНХАЙ, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Президент США Дональд Трамп должен сказать согражданам, что поддержка Вашингтоном Киева была ошибкой, и принять политические издержки завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, посетивший Фуданьский университет.

"Трамп, по всей видимости, хотел бы остановить войну, но он не желает принимать четкие условия ее окончания. Например, Трамп должен сказать американскому народу, а не только России и Украине: "НАТО не будет расширяться, это была ошибка, это была провокация, мы больше не станем это поддерживать", - отметил эксперт. - На публике Трамп не хочет нести политические издержки мира". Завершение конфликта также осложняется действиями американских сенаторов, продвигающих политику санкций и таможенных пошлин, добавил Сакс.

По его словам, обязанность хозяина Белого дома - объяснить согражданам, что США в действительности допустили ошибку. "Это очень сложно, но Трамп неплохо справляется с подобными вещами, потому что ему лишь нужно сказать: "[44-й президент Барак] Обама совершил ошибку, [46-й президент Джо] Байден совершил ошибку, я никогда не ошибаюсь и теперь собираюсь исправить их ошибки", - считает профессор.

Он уверен, что американскому лидеру следует честно заявить согражданам, на каких условиях конфликт прекратится. "Он должен сказать Украине: "Извините, мы больше не боремся за эти принципы, вы не будете частью НАТО, этого не произойдет, это плохая идея", - подчеркнул Сакс. - Потому что мы никогда не позволили бы России разместить военную базу в Мексике. Когда Советский Союз пытался разместить ракеты на Кубе, мы чуть не развязали ядерную войну". Собеседник агентства назвал Трампа "слабым президентом", добавив, что для установления мира нужен сильный лидер, так как "мир - это не просто отсутствие войны".

Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что его страна будет призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.

Как заявил 20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Россия готова быстро двигаться к урегулированию на Украине, для Москвы главное - достичь своих целей, но скорость этого процесса зависит не только от нее.