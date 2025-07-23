Кто и когда может поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: союзники Украины не согласовали план поставок новых систем Patriot

Еще непонятно, как может выглядеть обмен, в результате которого Украина в короткие сроки получит новые системы Patriot, пишет Spiegel. Любое решение, кроме прямой поставки из США на Украину, значительно усложнит проект. Кроме того, даже если будет достигнуто политическое соглашение, необходимо урегулировать многочисленные технические детали.

Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger)

В этот понедельник федеральный министр обороны Борис Писториус вместе со своим британским коллегой Джоном Хили проведет в режиме онлайн заседание Контактной группы по Украине, на котором западные страны координируют свою военную помощь Украине. Вечером федеральный канцлер Фридрих Мерц примет в Канцелярии федерального канцлера премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.

Главная тема переговоров: возможности укрепления противовоздушной обороны Украины с помощью дополнительных систем ПВО Patriot. Дополнительные средства, вероятно, будут собраны уже в понедельник в рамках группы поддержки Украины. Однако по-прежнему остается неясным, откуда будут поставляться востребованные системы Patriot. Этот вопрос будет вновь обсуждаться в среду, когда верховный главнокомандующий НАТО в Европе, генерал ВВС США Алекс Гринкевич, соберет европейские страны-пользователи этой системы вооружения.

Федеральное правительство Германии предложило США профинансировать две системы Patriot для Украины. Писториус выдвинул эту идею своему американскому коллеге Питу Хегсету в конце апреля, а канцлер Мерц в последние недели несколько раз обсуждал ее с Трампом. Норвегия выразила готовность взять на себя расходы на третью систему. В зависимости от количества поставляемых зенитных ракет, их стоимость составляет около миллиарда долларов за систему.

В настоящее время президент России Владимир Путин подвергает Украину самым тяжелым воздушным ударам с момента начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года (Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ). По данным Украины, баллистические ракеты и крылатые ракеты в настоящее время можно эффективно перехватить только с помощью Patriot. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что США возобновят поставки оружия на Украину, которое "на 100 процентов" оплатят европейцы. Однако США явно не намерены передавать системы из собственных военных запасов — по словам Трампа, они должны поставляться из Германии.

Писториус пока отклонил это предложение. Он утверждает, что Германия фактически располагает только шестью системами. Учитывая обязательства бундесвера перед НАТО, этого уже недостаточно. ВС Германии уже передали Украине три из двенадцати систем Patriot. Еще две дислоцированы на юго-востоке Польши для защиты аэропорта Жешув, через который осуществляются поставки оружия для Украины. Еще одна батарея Patriot находится на учениях в бундесвере и предназначена для украинских солдат.

Теперь США переместили Германию на первое место в очереди на поставку системы противовоздушной обороны от производителя RTX. Как сообщил в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников правительства США, Германия теперь будет обслуживаться раньше Швейцарии. Швейцария уже в четверг объявила, что правительство США проинформировало департамент обороны, защиты населения и спорта о том, что оно пересмотрит приоритеты в поставках систем Patriot и Швейцария "получит системы только из более поздних партий".

Хегсет должен принять участие в контактной группе

Остается открытым, станет ли возможной дальнейшая поставка из запасов бундесвера на Украину. Швейцария заказала пять систем Patriot в 2022 году. Поставка должна была начаться в 2026 году и завершиться в 2028 году. Однако Писториус считает возможным, что бундесверу придется смириться с задержкой в несколько месяцев.

Однако, по имеющимся данным, срок поставки первой доступной системы уже составляет восемь месяцев, а остальные будут готовы к поставке значительно позже. Кроме того, Германия заказала еще восемь батарей Patriot для собственных нужд. Норвегия не имеет в своем распоряжении систем Patriot, поэтому ей придется приобрести их.

В видеоконференции контактной группы по Украине на этот раз также примут участие министр обороны США Хегсет и новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль. США вышли из группы, которая ранее называлась "форматом Рамштайн" по названию американской базы в Германии, где она проводилась. Речь, вероятно, пойдет о том, смогут ли США все-таки напрямую поставить системы на Украину или передать европейским операторам системы Patriot. Помимо Германии, которую в игру ввел Трамп, в первую очередь рассматриваются Греция и Испания.

Афины располагают шестью батареями Patriot, каждая из которых имеет шесть пусковых установок. Однако премьер-министр Кириакос Мицотакис пока отказывается от этой идеи. В июле прошлого года Испания заказала в США четыре системы Patriot последней разработки с управляемыми ракетами PAC-3 и эксплуатирует три системы более старой версии. Испания поставляла Украине зенитные ракеты для систем Patriot, но премьер-министр Педро Санчес пока не поддался международному давлению с требованием поставить полные системы.

Румыния и Нидерланды уже передали по одной системе. Польша, еще один оператор, и Румыния граничат с Украиной и нуждаются в этих системах для обеспечения безопасности своего воздушного пространства. Нидерланды выразили готовность временно заменить немецкий контингент в Жешуве.

Как может выглядеть обмен, в результате которого Украина в короткие сроки получит еще три эскадрильи Patriot, в воскресенье еще не было ясно. Однако из федерального правительства поступила информация, что открытые вопросы планируется решить, по возможности, уже на следующей неделе. Вероятно, для этого потребуются дополнительные переговоры с правительством в Вашингтоне.

Любое решение, кроме прямой поставки из США на Украину, значительно усложнит проект. Системы должны быть совместимы. В то время как в бундесвере компоненты монтируются на четырехосных грузовиках, для Швейцарии они должны быть установлены на прицепах, как это принято в США. Даже если будет достигнуто политическое соглашение, необходимо урегулировать такие технические детали — это большая работа на предстоящую неделю.