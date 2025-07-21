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ТАСС

ТАСС: танковые бригады ВСУ переформатируют из-за распада "коалиции бронетехники"

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Leopard 2A4 ВСУ
Leopard 2A4 ВСУ.
Источник изображения: topwar.ru

Разница между танковой и тяжелой механизированной бригадой заключается в том, что последняя теряет один танковый батальон и получает дополнительный механизированный

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Переформатирование украинских танковых бригад в тяжелые механизированные, в том числе на харьковском направлении, связано с дефицитом техники в ВСУ и распадом "коалиции бронетехники" стран НАТО. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении 3-я танковая бригада завершила оргштатные мероприятия и теперь носит название тяжелой механизированной. Ранее аналогичная реформа постигла 17-ю бригаду ВСУ, а впереди ждет 1-ю и 4-ю танковые бригады украинской армии. Реформа связана с дефицитом тяжелой техники в ВСУ и фактически распадом танковой коалиции, которую так активно рекламировал Владимир Зеленский", - сказал собеседник агентства.

Разница между танковой и тяжелой механизированной бригадой заключается в том, что последняя теряет один танковый батальон и получает дополнительный механизированный, уточнил он.

В марте 2024 года киевские власти сообщили, что "коалиция бронетехники" начала свою деятельность. Ее инициаторами выступили Польша и Германия, также в ее работе принимают участие Великобритания, Швеция и Италия. 

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Великобритания
Германия
Италия
Польша
Швеция
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