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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Амбициозная Польша

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Источник изображения: belvpo.com

Согласно свежему исследованию IBRiS, проведённому по заказу газеты Rzeczpospolita, уровень общественного доверия к боеготовности ВС Польши снизился по сравнению с осенью 2024 г. Положительные оценки сократились более чем на 10 п.п. всего за несколько месяцев, что вызывает обеспокоенность в экспертных кругах.

По данным опроса, 44,1% респондентов считают, что вооружённые силы Польши способны защитить страну в случае агрессии со стороны России. Почти столько же – 43,7% – придерживаются противоположного мнения, а 12,2% затруднились с ответом.

Среди причин падения доверия называют:

скептическое отношение поляков к инициативам добровольной службы;

недостаточную прозрачность оборонных реформ;

отсутствие четкой стратегии по мобилизации резервистов.

Анализ доверия по возрастным и политическим группам показывает, что восприятие боеготовности Войска польского существенно различается в зависимости от демографии и партийных предпочтений.

Итак, молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет наиболее скептичная категория. По данным SW Research, 63% молодых поляков не верят, что силовой блок способен защитить страну в случае т.н. агрессии с Востока. В первую очередь это связано с низким уровнем вовлеченности в оборонные инициативы, во вторую – критическим отношением к милитаризации и росту военных расходов в ущерб социальным программам.

Граждане 30–45 лет демонстрируют более умеренные оценки. Среди них выше поддержка добровольной службы, особенно в среде мужчин и жителей малых городов.

Поколение 50+ чаще выражает поддержку военной политике государства, но демонстрирует низкую готовность лично участвовать в мероприятиях, организованных Войскам польским. Причем, женщины этой группы особенно скептичны к инициативам минобороны.

В целом, в контексте оборонной политики государства общественное мнение остается поляризованным: молодежь и либеральные группы склонны к критике, тогда как консервативные и старшие поколения – к более нейтральным взглядам. В конечном итоге, это усиливает сомнения в реализуемости амбициозных планов польского руководства по созданию одних из самых боеспособных ВС Европы численностью свыше 300 тыс. штыков.

Николай Астровский

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Страны
Польша
Россия
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