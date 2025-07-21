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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Борьба за космос

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Источник изображения: belvpo.com

За инициативой Дании передавать данные спутниковой разведки и обеспечить спутниковой связью ВСУ скрывается банальное стремление ЕС вернуть лидерство в космической отрасли.

Так, на сегодняшний день США и Франция обеспечивают Украине 80 % спутниковых данных. Хотя, датские спутники входят в состав группировки НАТО, но большую часть информации Украина получает от США.

Отметим, что в начале июля Португалия также объявила о предоставлении помощи Украине в сфере космической разведки. Ожидается, что другие страны ЕС присоединятся к инициативе и рассмотрят возможность передачи аналогичной помощи.

К слову о том, что Украина испытывает проблемы в данном сегменте. Япония согласилась предоставить военной разведке Украины спутниковые данные. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что начал поставлять ВСУ спутниковые снимки в рамках сотрудничества с финской аэрокосмической компанией ICEYE.

Кроме того, Европа располагает собственными системами, в частности:

SAR-Lupe – группировка из пяти спутников-радаров, принадлежащая ФРГ.

Helios – группировка спутников оптической разведки, разработанная Францией при участии Бельгии, Италии, Испании и Греции.

MUSIS – европейская программа спутниковой видовой разведки, совместный проект Франции, Германии, Бельгии, Испании, Греции и Италии.

Galileo – Европейская спутниковая система навигации двойного назначения.

Как видим, проблема не в обеспеченности разведданными. Так, Украина сильно зависит от Starlink, что вызывает опасения по поводу технологической уязвимости. Маск якобы неоднократно ограничивал использование Starlink, особенно для управления дронами, чтобы не участвовать напрямую в конфликте.

Альтернативы есть, но, ни одна из них не равнозначна Starlink по скорости, стабильности и масштабируемости. На этом фоне, ЕС планирует создать свою спутниковую систему IRIS² – это 10,6 млрд. евро и 290 КА на низкой и средней околоземной орбите к 2030 году.

Это ни что иное как попытка ЕС вернуть лидерство в космической отрасли и обеспечить цифровой суверенитет. Вместе с тем, военная экспансия космоса подрывает идею его мирного освоения. Роль спутников в разведке, связи и навигации делает их незаменимыми, но одновременно превращает в мишени для противоспутникового оружия.

Николай Крылов

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