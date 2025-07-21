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Ростех

Ростех открыл на уфимском предприятии ОДК уникальный центр алюминиевого литья

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Центр алюминиевого литья
Центр алюминиевого литья на уфимском предприятии ОДК уникальный.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Здесь будут выпускать отливки для авиационных и индустриальных двигателей, а его мощности позволят производить до 375 тонн литья в год

На уфимском предприятии ОДК‑УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) открылся Центр технологической компетенции алюминиевого литья. Новый центр будет выпускать отливки из алюминиевых сплавов для серийных и перспективных авиационных и индустриальных двигателей. Его мощности позволят производить до 375 тонн литья в год и полностью обеспечат потребности всех предприятий ОДК.

В церемонии открытия приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, генеральный директор ОДК Александр Грачев и управляющий директор ОДК‑УМПО Евгений Семивеличенко.

Проект приурочен к 100‑летию ОДК‑УМПО и стал одним из крупнейших производственных запусков предприятия за последние годы. Центр замыкает важнейшую технологическую цепочку внутри корпорации и снижает зависимость от внешних поставок.

Ключевая компетенция центра — уникальная для предприятий ОДК технология литья под низким давлением. Она позволяет получать высококачественные, тонкостенные (до 3,5 мм) и легкие отливки сложной формы. Это сокращает вес деталей и повышает их эксплуатационные характеристики. Технология также способствует автоматизации производства, повышает качество изделий и безопасность труда в горячих цехах.

«ОДК-УМПО задействовано в крупнейших проектах российского двигателестроения. Открытие этого центра — важный шаг вперед. Здесь будут производить высококачественные отливки для самых современных силовых установок для лайнеров МС‑21 и „Суперджет“, вертолетов „Ансат“, а также для индустриальных двигателей. Инвестиции в проект превысили 9 миллиардов рублей. Мощности центра позволят производить до 375 тонн литья в год», — отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Продукция центра будет применяться в новейших авиационных двигателях ПД‑14 для МС‑21, ПД‑8 для «Суперджета», двигателях большой тяги ПД‑35, вертолетных ВК‑2500, ВК‑650В, ВК‑1600В и индустриальных АЛ‑31СТ и АЛ‑41СТ‑25. В новом производстве размещены все этапы литейного процесса — от изготовления форм до контроля качества готовых изделий.

«Открытие нового центра позволит нам замкнуть внутри ОДК важнейшую технологическую цепочку: получать точные, тонкостенные отливки из алюминиевых сплавов для серийных и перспективных двигателей ПД‑8, ПД‑14, ВК‑2500 и других силовых установок. Ранее подобных компетенций у корпорации не было. Это означает снижение зависимости от внешних поставок, больше гибкости в производстве и уверенность в реализации ключевых программ. Безусловно, Центр технологической компетенции алюминиевого литья станет одним из важных элементов в укреплении производственного и технологического потенциала Объединенной двигателестроительной корпорации и Госкорпорации Ростех в целом. Его запуск создает новые возможности для системного наращивания критически значимых отраслевых компетенций», — подчеркнул генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.

Проект реализован за четыре года. В 2022 году была разработана проектно‑сметная документация, затем начались строительно‑монтажные работы. В 2024 году специалисты приступили к монтажу оборудования. Центр уже сегодня готов к работе на полную мощность.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
СМР
Персоны
Чемезов Сергей
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