Космические агентства США и Японии испытывают модель малошумного сверзвукового миниджета X-59

X-59

NASA совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA приступила к аэродинамическим испытаниям уменьшенной модели (размером с ладонь) перспективного малошумного сверхзвукового самолета Х-59.

В настоящее время инженеры поместили ее в аэродинамическую трубу с целью установить уровень шума, который может быть слышен на земле. Основная цель исследований — научиться преодолевать звуковой барьер без сопровождающего этот процесс оглушительного звукового удара. Серийная версия Х-59 будет иметь следующие характеристики: длина — 30 м, размах крыльев — 9 м, скорость — 1,4 Маха. Данные, полученные в результате испытаний, показывают инженерам NASA, как воздушный поток будет обтекать летательный аппарат, и какой уровень шума создадут ударные волны в момент преодоления Х-59 звукового барьера. Уникальная аэродинамика этого летательного аппарата предотвращает слияние ударных волн, что значительно снижает силу звукового удара. Прототип Х-59, построенный на одном из предприятий Lockheed Martin в Калифорнии, сейчас завершает наземные испытания перед тем, как совершить первый реальный полет в этом году. Благодаря миссии NASA Quesst, уже в недалеком будущем может появиться целое семейство сверхзвуковых малошумных коммерческих самолетов.

Александр Агеев