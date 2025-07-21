Гендиректор "Алабуги": в России выпускаются тысячи дронов-камикадзе "Герань"

Тимур Шагивалеев отметил, что завод в Татарстане - самый большой в мире по производству ударных беспилотников

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тысячи дронов-камикадзе "Герань" выпускаются в России, изначальный план-график производства на данный момент увеличен в девять раз. Об этом в эфире программы "Военная приемка" заявил генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев.

"Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. <…> В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось", - сказал Шагивалеев.

"Герань" - ударный дрон-камикадзе, массово применяемый в СВО. Изделие по конструкции является близким к иранскому Shahed 136.