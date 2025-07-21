Песков: Россия готова на быстрое урегулирование на Украине

Скорость этого процесса зависит не только от Москвы, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия готова двигаться к урегулированию на Украине быстро, для РФ главное - достичь своих целей, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Россия готова двигаться быстро [в вопросе урегулирования на Украине]. Нам главное достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас", - пояснил Песков.