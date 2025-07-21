Тактика тысячи порезов. Что происходит в зоне СВО

Российская армия открыла новый фронт на севере зоны СВО

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания идет полным ходом. Российская армия сохраняет инициативу на ключевых направлениях и медленно продвигается вперед, освобождая по несколько населенных пунктов в неделю. Противник практически везде стоит в глухой обороне, однако нехватка людей не позволяет ВСУ прикрыть все важные участки. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Новый фронт

Подразделения российской армии продолжают выполнять боевые задачи на территории противника, удерживая фронт в Сумской области, хотя интенсивность боев на этом направлении несколько снизилась. Группировка "Север" занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. Украинские военные активно пытаются контратаковать и наносят удары в западный фланг российским войскам, стремясь отбить Кондратовку и Андреевку.

Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

На восточном фланге группировки "Север" в Сумской области продолжаются ожесточенные бои за Юнаковку. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре населенного пункта и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжалась группировка вторжения. Что еще важнее, Юнаковка расположена на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.

Противник сдавать Юнаковку не собирается, так как ее потеря грозит ВСУ каскадным обрушением фронта на данном участке. В этот населенник регулярно перебрасывают подкрепления с других направлений, в том числе элитные — из Главного управления разведки (ГУР). Однако России удалось стянуть сюда значительные силы и достичь локального господства в дронах — в так называемом малом воздухе. Как итог, ежедневные потери противника убитыми в Юнаковке исчисляются десятками, ранеными — сотнями.

Российские военнослужащие в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Пока продолжаются бои за этот населенный пункт, группировка "Север" открыла еще один фронт. На этой неделе Минобороны сообщило об освобождении села Дегтярное — самого северного населенника Харьковщины, расположенного на границе с Белгородской областью. Наступая отсюда на запад по лесным массивам вдоль "ленточки" и реки Волчьей, можно достичь сразу двух целей. Во-первых, сформировать контуры новой буферной зоны в приграничье. Во-вторых, выйти с востока на Волчанск, который сейчас поджимают с севера. Бои за этот город, напомним, не утихают с мая 2024-го.

Битва за Покровск

В ДНР постепенно затягивается удавка вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. На неделе Минобороны сообщило об освобождении Николаевки, примыкающей к Новоэкономическому — поселку, расположенному в трех километрах от Мирнограда и фактически его пригороду. Ранее группировка "Центр" заняла ряд сел восточнее и взяла под физический контроль трассу, соединяющую Покровск и Мирноград с Краматорском.

В начале июля российские подразделения выбили противника из села Разино и в последние дни резко рванули на запад. Украинские паблики бьют тревогу: по их информации, войска "Центра" уже подошли к Родинскому — всего в четырех километрах от 60-тысячного Покровска (Красноармейска). А это значит, что удалось перерезать важную трассу, идущую на север и соединяющую этот город с Добропольем.

Фактически на сегодняшний день у гарнизонов Покровска и Мирнограда остались только две логистические артерии для снабжения и ротации. Первая — трасса Т-0406, идущая в Днепропетровскую область через Котлино и Удачное. Оба села находятся под огневым контролем российской армии, в конце июня освободившей Волково в двух километрах южнее. Вторая — трасса Е-50, связывающая Покровск с Павлоградом. Противник держится за нее зубами и активно перебрасывает на этот участок подкрепления. В Киеве понимают, что без связи с "большой землей" Покровско-Мирноградская агломерация долго не протянет.

По сути, наши военные пытаются провернуть ту же тактику, которая позволила освободить Угледар, Авдеевку, Красногоровку, Курахово и ряд других городов. Она заключается в изоляции района боевых действий и отрезании украинских подразделений от снабжения. Когда у противника, оказавшегося в котле, закончится еда, вода и патроны, ему останется либо капитулировать, либо пытаться пойти на прорыв. Последний вариант неизбежно приведет к высоким потерям.

Выйти на Орехов

Группировка "Юг" на этой неделе заняла населенный пункт Петровка, расположенный на западной окраине Торецка (Дзержинска). Об освобождении этого города Минобороны сообщило еще в феврале, однако противник все это время продолжал сохранять присутствие рядом. ВСУ удерживают ближайшие Щербиновку, Катериновку и Клебан-Бык. Их необходимо брать, чтобы обезопасить Торецк и выйти на Константиновку с юго-востока. Последний город — врата к Дружковке, а от нее, в свою очередь, открывается путь на Краматорск и Славянск.

Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк) Источник изображения: © AP Photo / Oleg Petrasiuk

Отличилась и группировка "Восток", освободившая на неделе четыре населенных пункта. Три из них — Мирное (Карла Маркса), Воскресенка и Новохатское — находятся на территории ДНР поблизости от границы с Днепропетровской областью. Следующая цель — село Андреевка-Клевцово, расположенное на трассе Н-15 непосредственно на "ленточке". После его освобождения большая часть границы между ДНР и Днепропетровщиной окажется под контролем российской армии. Возможная цель на территории противника — два крупных села, Гавриловка и Подгавриловка, важные для ВСУ логистические узлы.

Еще один населенник, освобожденный "Востоком", — село Малиновка в 15 километрах к востоку от 14-тысячного города Гуляйполе и в 30 километрах к юго-западу от Великой Новоселки. Активизация боевых действий на этом до недавних пор относительно спокойном участке фронта может говорить о том, что началось наступление на Гуляйполе. В перспективе его освобождение создаст предпосылки для захода в тыл украинской группировки, обороняющей Орехов. Из этого города, напомним, летом 2023-го началось украинское контрнаступление.

Российские военнослужащие в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Группировка "Днепр", долгое время не фигурировавшая в сводках Минобороны об освобожденных населенных пунктах, заняла на неделе село Каменское, расположенное на берегу реки Янчекрак в месте ее впадения в Каховское водохранилище — в 30 километрах к юго-востоку от окраин города Запорожье. Бои за Каменское не утихали с 2022-го, на сегодняшний день оно полностью уничтожено. Отсюда можно наступать как на север по трассе М-18 на облцентр, так и на восток — в сторону Орехова.

Темпы освобождения населенных пунктов в очередной раз доказывают, что инициатива в зоне боевых действий сохраняется за российской армией. Противник испытывает серьезные проблемы с количеством личного состава на самых угрожаемых участках. Группировки российских войск наступают одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает ВСУ раздергивать и без того предельно растянутые силы. Но уже скоро противник не сможет затыкать все дыры на фронте.