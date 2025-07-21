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ТАСС

Перенос производства "Союз-5" в Казахстан проработают после первого пуска

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-22" на космодроме Байконур
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-22" на космодроме Байконур.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Испытательный пуск космической ракеты-носителя намечен на декабрь

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Локализация производства российской космической ракеты-носителя "Союз-5" на территории Казахстана обсуждается на уровне профильных ведомств двух стран, однако детально проработкой этого вопроса можно будет заняться после испытательного пуска, намеченного на декабрь 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Вопрос релокации производства ракеты-носителя "Союз-5" на космодром Байконур действительно обсуждается на уровне космических ведомств Казахстана и России. Вместе с тем, детальная проработка данного вопроса будет возможна только после проведения первого испытательного пуска, по результатам которого будут подтверждены технические параметры ракеты-носителя и наземного комплекса", - сообщили в ведомстве.

Испытательный пуск запланирован в рамках совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек", который реализуется по межправсоглашению от 2004 года. Согласно соглашению, Россия готовит ракету-носитель, а казахстанская сторона - стартовую инфраструктуру на земле.

В июне премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответ на запрос депутатов Сената (верхней палаты) парламента республики сообщил о проработке вопроса релокации производства перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" в республику. 

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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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