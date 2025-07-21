Зенитный учет: какие страны могут поставить ЗРК Patriot Украине

И найдутся ли к ним боеприпасы в достаточном количестве

Президент США Дональд Трамп пообещал поставить ВСУ 17 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. У военных экспертов сразу же возник вопрос: где американцы возьмут эти установки? В мире не много такой техники, и, что самое главное, напряженная политическая обстановка не располагает страны делиться таким дефицитным оружием. «Известия» разбирались, сколько всего в мире «Пэтриотов», насколько они боеготовы и могут ли страны-владельцы передать или продать их ВСУ.

На боевом дежурстве

США обещали поставить европейским странам 17 комплексов «Пэтриот» для Украины. Но и тут до сих пор не ясно: это 17 пусковых установок (то есть две полных батареи плюс одна запасная ПУ) или что-то иное. Скорее всего, США дадут или продадут две батареи Германии, чтобы компенсировать то, что эта страна сейчас поставит на Украину. И видимо, одну пусковую установку для частичной компенсации потерь ВСУ.

Справка «Известий» Комплекс ПВО — это не одна пусковая установка, а целая батарея. В состав нее входят пункт управления, радиолокационная станция, вспомогательное оборудование и от четырех до восьми пусковых установок. Современный вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot поступает на вооружение армии Соединенных Штатов Америки с 2001 года. Чуть позже он начал поставляться и странам – партнерам США. От более ранних моделей этот ЗРК отличается повышенными возможностями по поражению баллистических ракет. Основная зенитная ракета ЗРК — MIM-104 модификаций D и E, а также MIM-104F с противоракетной специализацией. Комплексы Patriot нельзя назвать очень эффективными против современных баллистических ракет, но в принципе они могут их сбивать. Процент вероятности никто и нигде не указывает, но он не нулевой, хотя, судя по всему, и далек от показателей в 70–80%, которые для комплексов ПВО считаются хорошими. Несколько батарей ЗРК могут объединяться в дивизионы. РЛС батареи в заданном секторе сопровождает от 90 до 125 воздушных объектов и управление полетом всех наводимых на цели зенитных ракет. Их наведение на цель осуществляется с помощью комбинированной системы: на начальном этапе полета это программное управление, на среднем — радиокомандное, на конечном — сочетание командного и полуактивного радиолокационного наведения. Дальность поражения целей: по самолетам — до 100 км, по баллистическим ракетам — 20 км. Высота поражения целей колеблется от 60 до 25 тыс. метров.

Крупнейший держатель новейшей модификации ЗРК PAC-3 Patriot — Соединенные Штаты Америки. В армии США развернуто 17 дивизионов ЗРК Patriot: по одному в Европе и Японии, два — в Южной Корее и остальные 13 — на территории США. Всего около 500 пусковых установок. И еще столько же или чуть больше — на складах.

Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense Источник изображения: iz.ru

Но США не собираются расставаться с этим оружием. По этой причине Украине приходится изыскивать комплексы в других странах. Пусть и с возможной их компенсацией в дальнейшем из Америки.

Германия — один из основных спонсоров сделки США–Украина. Она располагает сегодня девятью батареями ЗРК «Пэтриот» (в том числе два ЗРК временно переданы Польше) и ожидает поставку еще восьми батарей в ближайшие годы.

Два комплекса планируются к передаче Украине прямо сейчас. Их Германия позднее заместит поставкой из США. Но, судя по всему, иных поставок «Пэтриотов» у Германии в планах нет — возможность такого сценария даже не озвучивалась.

Сколько «Пэтриотов» на Украине

Судя по всему, в ВСУ было поставлено восемь батарей. В ближайшее время ожидается поступление еще двух из Германии. Еще одна батарея передана Израилем и проходит сейчас восстановление в США. Далее придется искать.

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Вариантов не много. Очень серьезными и неиспользуемыми запасами обладает Израиль — семь батарей сняты с вооружения и находятся на хранении. Ракеты они уже передавали ВСУ. Впрочем, как и одну батарею. Не исключено, что и остальным могут поделиться, если, конечно, захотят.

11 батарей есть у Катара, но эмират не планирует с ними расставаться. Саудовская Аравия располагает самыми большими, вероятно, запасами и комплексов, и ракет к ним — более 100 пусковых установок, но саудиты также не планируют делиться с Украиной. В армии Объединенных Арабских Эмиратов — 12 батарей и большой запас ракет. Но и они, учитывая сложившуюся на Ближнем Востоке обстановку, вряд ли захотят их передать или продать другой стране.

Европейские комплексы

Есть «Пэтриоты» и в Европе. Испания, Швеция, Нидерланды, Румыния имеют по одному полку. Излишков нет. К тому же Румыния уже поставила одну батарею Украине.

У Греции — шесть батарей, 36 пусковых установок, это немного. Польша — ближайшая соседка и союзник Украины — только начала получать комплексы «Пэтриот». Для своей ПВО им пришлось позаимствовать на время две батареи у Германии. Получается, что им тоже делиться нечем. Да и поляки не особо предрасположены отдавать далеко не дешевое американское вооружение. Не готовы они делиться и купленным, например, южнокорейским.

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Остается Швейцария. Не бедная страна, но у них пока только в планах поставки из США — прямо сейчас делиться нечем. Они ожидали первые ЗРК в 2025–2026 годах. Но случилась неожиданная отсрочка: министерство обороны Швейцарии сообщило, что Вашингтон изменил график поставки комплексов «Пэтриот» из-за необходимости выполнить поставку ЗРК для Украины.

Япония и Южная Корея имеют внушительные запасы комплексов и последних, и предыдущих модификаций — 20 и 6 батарей в наличии соответственно. Но обе страны опасаются Северную Корею и не планируют остаться без ПВО. Они, наоборот, готовы наращивать свои боевые возможности. Тайвань перед лицом китайской военной угрозы тем более не будет делиться оружием.

Поставки США

Единственная страна, которая могла бы поставить комплексы Украине в товарных количествах, — это Соединенные Штаты. Только они располагают возможностью экспорта этого оружия без серьезного ущерба для своей обороноспособности. Но это ситуация с пусковыми установками и комплексами в целом.

А есть еще и вопрос боекомплекта — ракет для ЗРК. И вот тут уже у США ситуация не радужная. Они приняли решение нарастить производство ракет в несколько раз, но для этого нужно время. Прямо сейчас ВСУ ракеты придется занимать по всему миру. Или просить поделиться США. Готова ли будет Америка? Судя по всему, даже за деньги — не факт, что поставит. Или только в будущем. Но, видимо, не в этом году.

Фото: Global Look Press/Mauricio Campino Источник изображения: iz.ru

Тем временем количество «Пэтриотов» на Украине тает. Минобороны РФ не раз сообщало об уничтожении РЛС и пусковых установок комплекса. Последний раз ВСУ их теряли 5 июля этого года. Противник недосчитался двух пусковых установок и двух РЛС.

Дмитрий Корнев

Богдан Степовой