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Как меняется рынок спецтехники: главные тренды 2025 года

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Нашел.ру
Фронтальные колесные погрузчики.
Источник изображения: https://nashel.ru/

В 2025 году интерес к спецтехнике продолжает расти. Это связано с активным строительством, модернизацией инфраструктуры и запуском новых промышленных объектов. Потребность в надежных экскаваторах, погрузчиках, автогрейдерах и самосвалах есть как у крупных подрядчиков, так и у небольших компаний.


Одно из заметных изменений — растущий интерес к технике с пробегом. Если раньше приоритетом была исключительно новая техника, то сегодня всё чаще выбирают б/у машины в хорошем состоянии. Это позволяет оптимизировать затраты и при этом получить производительное оборудование.


Популярность набирает и гибкий подход к покупке. Многие компании используют сразу несколько каналов: кто-то обращается к официальным дилерам, кто-то ищет объявления напрямую у собственников. В то же время, растет доверие к профильным онлайн-ресурсам, где можно найти широкий ассортимент, отсеянный по типу, назначению и региону. В этой среде легко встречается и продажа строительной техники доступная в разных форматах — от отдельных машин до целых комплектов оборудования.


Среди технических предпочтений выделяются несколько категорий:

  • мини-погрузчики и экскаваторы для городских условий,
  • фронтальные погрузчики и автогрейдеры для дорожных работ,
  • телескопические и вилочные погрузчики для логистических задач.

Важными факторами при выборе остаются ремонтопригодность, наличие сервисной сети и стоимость владения. Покупатели всё чаще интересуются расходами на ТО, доступностью запчастей и реальным сроком службы конкретных узлов.


Цифровизация также влияет на поведение покупателей. Онлайн-сравнение, технические обзоры, видео работы техники, проверка истории эксплуатации — всё это стало стандартом. Сделки нередко совершаются дистанционно, с предварительным осмотром по видеосвязи и отправкой документов в электронном виде.


Отдельно стоит отметить повышение интереса к отечественным брендам. За последние годы они заметно улучшили качество сборки и расширили модельный ряд. При этом техника адаптирована под российские условия эксплуатации и климат, что делает её особенно востребованной в регионах.

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