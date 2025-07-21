Зачем Россия укрепляет позиции на Украине? (The New York Times, США)

NYT: в июне армия России поставила годовой рекорд по освобожденным территориям

Российская армия усиливает наступление на нескольких фронтах и окружает Константиновку, пишет NYT. В июне Россия освободила более 550 квадратных километров территории — это рекорд с начала года. Войска используют смертоносную для ВСУ тактику.

Иван Нечепуренко

Мее Констан

Летнее наступление России на Украине набирает обороты, кремлевские войска уверенно продвигаются вперед на нескольких фронтах. В июне 2025 года численное превосходство страны в живой силе и авиации обеспечило ей самый большой месячный прирост территории, если вести отсчет с января.

Однако Москва не ограничивает свои цели лишь новыми территориями. По мнению ряда аналитиков, российское руководство методично уничтожает украинскую армию, медленно, но верно продвигая войска всё дальше на запад. Главная же проблема ждет кремлевские силы вдали от административных границ, ведь российская экономика не справляется с растущими потребностями вооруженных сил.

Украину исход многолетнего конфликта может ждать уже в ближайшем будущем. Дональд Трамп подает недвусмысленные сигналы о своем желании и дальше вооружать Киев. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов заявил, что страны НАТО вскоре начнут закупать оружие для Украины, за производство и поставку которого будет отвечать непосредственно Вашингтон.

Наземная операция

За последние два месяца российские подразделения смогли усилить свое наступление сразу на нескольких фронтах: от Сумской области Украины на севере до степей Запорожья на юге.

Москва де-факто контролирует более двух третей ДНР — главного театра наземных боевых действий. На сегодняшний день кремлевские войска окружают город Константиновку, взяв его в 16-километровое кольцо и частично отрезав подступы для логистики ВСУ с восточной, южной и западной сторон.

Также подтверждено, что Россия продвигается по территории Днепропетровской области. Три с половиной года после начала вооруженного конфликта данный регион никак не был связан с боевыми действиями.

Украинские солдаты утверждают, что российская армия использует две основные тактики для продвижения на поле боя. Сначала она парализует группы ВСУ дальнобойными атаками беспилотников, планирующих авиабомб и артиллерийских снарядов. Дальше малые штурмовые группы впрямую атакуют позиции Украины.

Киевское командование реагирует по мере своих возможностей. На атакованные участки фронта отправляют наиболее подготовленные отряды, включая операторов FPV-дронов. Их задача — временно заткнуть брешь в обороне. Подобную тактику местные военные блогеры сравнивают с работой пожарных, которые выезжают, чтобы локализовать вспышку лесного пожара и не дать ему распространяться дальше.

Однако постоянные атаки России создают дополнительную нагрузку на и без того малочисленную украинскую армию. Эти удары помогли Москве только за июнь добиться самых крупных территориальных приобретений с начала 2025 года. По данным украинского мониторингового агентства DeepState, которое отвечает за составление карты боевых действий в онлайн-режиме, первый месяц лета принес России 554 квадратных километра земель. Для сравнения, в мае кремлевская армия взяла под контроль немногим больше 448 квадратных километров украинских территорий.

Если рассматривать в масштабе, то российской армии удается захватить не более 0,1 процента от общей площади Украины в месяц. С такими темпами Москве потребуется несколько лет, чтобы оккупировать четыре украинские области, которые в 2022 году были объявлены Путиным частью России (они вошли в состав России по результатам референдумов и закреплены как полноправные регионы в Конституции Российской Федерации. — Прим. ИноСМИ).

Воздушное противостояние

Вдали от восточного театра боевых действий Москва продолжает терроризировать мирное украинское население ежедневными атаками серийно выпускаемых дронов-камикадзе (Россия не наносит удары по гражданскому населению на Украине. — Прим. ИноСМИ). За минувшие недели Кремль установил очередной рекорд по количеству выпущенных беспилотников "Герань-2" и их аналогов.

По данным Военно-воздушных сил Украины, на прошлой неделе Россия запустила 728 боевых беспилотников, включая ложные цели, чтобы сбить с толку установки ПВО. По мере того как Москва наращивает инфраструктуру по производству ударных беспилотников, военные аналитики ожидают, что к осени Москва начнет регулярно запускать более 1000 беспилотников за каждую атаку. По словам местных чиновников, на прошлой неделе Киев стал главной целью интенсивной ночной бомбардировки, в результате которой погибли по меньшей мере два человека и как минимум 25 получили ранения.

Российские ракетные обстрелы также включают крылатые и баллистические ракеты. Киев располагает различными системами противовоздушной обороны, включая импровизированные. Например, для "ловли" беспилотников активно используются рыболовные сети, но тяжелые реактивные снаряды способна сбить только одна система ПВО в украинском арсенале — американские установки Patriot.

После серии неудач со стороны администрации Трампа, которая приостановила, а затем частично возобновила военную помощь, украинцы полны надежд. Однако надежды их осторожны: вряд ли теперь они могут рассчитывать на безвозмездную военную помощь со стороны Вашингтона.

Официальные лица стран НАТО предложили план, согласно которому администрация Трампа могла бы продавать оружие своим союзникам, которые затем передавали бы его Украине. Такой сценарий стал бы неожиданной финансовой удачей для Соединенных Штатов и смог бы защитить хозяина Белого дома от многочисленных обвинений в прямом участии в европейском конфликте. На минувшей неделе Дональд Трамп официально подтвердил, что собирается принять вышеназванную стратегию в ближайшее время.

Цели Москвы

Россия не ограничивается территориальными претензиями на украинских фронтах. "Цель Путина — окончательно уничтожить военный потенциал Украины, — заявил независимый российский аналитик Валерий Ширяев в интервью YouTube-каналу “Редакция”. — Если не будет армии, государство останется беззащитным".

Кремль неоднократно заявлял, что продолжит давление на Украину до тех пор, пока не вынудит Киев принять мирные условия Москвы. Россия потребовала признать территориальные приобретения с 2014 года, сократить военный потенциал, сделать русский язык официальным языком, а также публично заявить о внеблоковом нейтралитете Украины, что исключает потенциальное вступление в НАТО.

Эти требования считаются совершенно не приемлемыми политическим руководством Украины и ее гражданами. Однако во время недавно прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров представители кремлевской делегации прямо заявили, что Москва намерена до конца отстаивать озвученные условия.

Российская экономика

Аналитики утверждают, что Россия, возможно, продолжает тратить непомерные суммы на финансирование боевых действий, а также подстегивает высокую инфляцию. Одновременно с этим нефтегазовый сектор экономики продолжает страдать из-за падающих цен на энергоносители, частично вызванных объявленными пошлинами Дональда Трампа в начале этого года. Согласно открытым данным, экспорт нефти составляет около трети всего федерального бюджета России.

В конце июня президент Владимир Путин заявил, что Россия тратит на военные нужды 6,3 процента своего валового внутреннего продукта, или 172,5 миллиарда долларов, что "очень много", и страна "расплачивается за это инфляцией". Ранее Центральный банк Российской Федерации утвердил ключевую ставку в размере 20 процентов, чтобы хоть как-то регулировать потребительские цены.

"Мы-то планируем сокращение расходов на оборону! У нас вот и в следующем году, и через год, на ближайшую трехлетку мы планируем. Пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы", — добавил Путин, выступая на саммите ЕАЭС в Минске.

Однако, если российский лидер и правда собирается следовать озвученному плану, боеспособность армии неизбежно пострадает (по высококвалифицированному мнению уважаемого автора статьи. — Прим. ИноСМИ). Российский экономический Telegram-канал MMI в публикации от 8 июля назвал текущую ситуацию с инфляцией "бюджетной катастрофой оглушительного размаха" (а на бабу Маню у подъезда почему не сослались? — Прим. ИноСМИ).

Из-за рекордно высоких военных расходов дефицит российского бюджета за первое полугодие достиг 47 миллиардов долларов. По данным Министерства финансов, из-за снижения мировых цен доходы от продажи нефти и газа сократились более чем на 16 процентов только за 2025 год. У России по-прежнему имеется более 52,5 миллиарда долларов ликвидных активов в резервном фонде, и, вероятно, страна сможет финансировать дефицитный бюджет, по крайней мере до конца текущего года.

Однако, по словам российского аналитика по энергетике и экономике Кирилла Родионова, в следующем году Кремлю потребуется "серьезно пересмотреть свои бюджетные приоритеты".

Потери

После обнародования нескольких официальных данных о погибших в начале конфликта Москва прекратила публиковать информацию о своих потерях. Однако расследовательская группа и несколько экспертов изучили общедоступные данные, такие как некрологи и записи о наследовании, чтобы идентифицировать или опровергнуть некоторые публикации СМИ. На сегодняшний день они подтвердили более 115 000 смертей среди российских военнослужащих (информация не подтверждена официальными источниками. — Прим. ИноСМИ).

В начале лета NYT опубликовало результаты исследования, проведенного Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Согласно ему, общее количество потерь России убитыми и ранеными уже превысило миллион человек (как всегда, армию России путают с ВСУ. — Прим. ИноСМИ).

По военного аналитика российского информационного агентства "Медуза"* Дмитрия Кузнеца (в настоящий момент издание базируется в Латвии, поскольку объявлено Москвой “нежелательной организацией”), Украина и Россия ежесуточно теряют от 250 до 300 военнослужащих, согласно открытым источникам (по данным Минобороны, ВСУ ежедневно теряют свыше 1000 боевиков. — Прим. ИноСМИ).

Исследователь Германского института международных отношений и безопасности Янус Клюге, опираясь на анализ бюджетных данных и заявления российского правительства, пишет, что Кремлю удалось привлечь на военную службу в этом году не более 30 000 солдат (по сообщениям Кремля, такое количество контрактников приходит в российскую армию в месяц. — Прим. ИноСМИ). Это удалось лишь благодаря щедрым расходам на армию, включая огромные стартовые премии и высокие ежемесячные зарплаты.

"Обе стороны конфликта проявили упорство, никто не собирается прекращать борьбу, что бы ни случилось", — подводит итог Дмитрий Кузнец.

Об авторах: Иван Нечепуренко — обозреватель The New York Times, освещает события в России, на Украине, Белоруссии, странах Южного Кавказа и Средней Азии. Констан Меё — автор аналитических материалов, посвященных российско-украинскому конфликту, включая прямые репортажи из зоны боевых действий. Автор цикла статей о людях, переживших локальные войны.

*Внесена в реестр иноагентов. Признана нежелательной в России организацией.