The Telegraph: сверхзвуковой истребитель поступит на вооружение в 2035 году

Британия, Италия и Япония разрабатывают сверхзвуковой истребитель-невидимку, пишет The Telegraph. Выпуск запланирован на 2035 год, и вот тогда-то Москва содрогнется от ужаса, пророчит автор. Читатели лишь горько посмеиваются: нас никто давно не боится, а Россия нам ничего плохого не сделала.

Мэтт Оливер (Matt Oliver)

Первое, что нужно знать о новом флагманском истребителе военно-воздушных сил Великобритании, — он большой.

Это становится очевидно, когда ты приезжаешь в графство Ланкашир, в небольшую деревню Уортон, недалеко от Престона. Здесь, в складском боксе одного из оборонных заводов BAE Systems, хранится полноразмерный макет будущего истребителя. Он возвышается над вами, едва вы зайдете внутрь.

И, поверьте, размер имеет значение. Его габариты без слов расскажут об амбициях Великобритании, Италии и Японии насчет будущего сверхзвукового самолета-невидимки. Три страны полноправно участвуют в разработке. По плану, к 2035 году Tempest — так окрестили истребитель британские авиаконструкторы — поступит на вооружение в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP).

"Это не окончательная форма и размер, но по масштабу примерно то же самое, — рассказывает редакции The Telegraph представитель BAE Systems Джонни Мортон. — Конкретно эта модель действительно будет большой".

Солидные размеры подразумевают, что боевой самолет должен иметь вместительные топливные баки. Это даст ему увеличенную дальность полета и возможность нести больший боезапас. Одновременно с этим габаритное крыло позволяет прятать вооружение внутри корпуса, обеспечивая гладкую поверхность, что затрудняет обнаружение радарами систем противовоздушной обороны на высокой скорости.

В то же время новый Tempest будет оснащен технологиями, позволяющими ему взаимодействовать с другими самолетами, беспилотниками, наземными войсками и спутниковыми системами наведения. Всё это говорит о том, что истребитель разрабатывается для дальних миссий в глубине вражеской территории, где связь с основной базой может быть невозможна.

По словам экспертов, если НАТО когда-либо начнет войну против путинской России, это будет означать, что самолеты взлетят с британского аэродрома, незамеченными долетят до цели, уничтожат вражескую ПВО, а затем вернутся обратно. Более того, такая дальность полета позволила бы японским пилотам наносить удары вглубь материковой части Китая в любом будущем конфликте на Тихом океане.

Джонни Мортон, дослужившийся до командующего в Королевских ВВС, никак не стал комментировать эти предположения, однако и не опроверг их.

Необходимость в дальности полета настолько важна, что руководители проекта заявили, что все будущие истребители будут способны преодолевать Атлантический океан без дозаправки в воздухе. Напомним, ранее ни одному ударному самолету, состоящему на службе Его Величества, не удавалось этого сделать.

Реактивный самолет Typhoon, составляющий основу существующего парка ВВС Великобритании, имеет боевой радиус около 1384 километров на одной заправке авиатопливом. Между тем, американский малозаметный самолет F-35A, о планах приобретения которого недавно заявили представители британского минобороны, получил радиус менее 1100 километров. Это почти вдвое меньше расстояния между Москвой и Лондоном — по прямой получается 2494 километра.

По словам независимого военного аналитика Фрэнсиса Тусы, Tempest будет играть непревзойденную роль среди всех британских истребителей. "Поскольку требования менялись с годами, менялись и модификации авиапарка, — говорит он. — Вы можете сделать свой самолет настолько малозаметным, насколько захотите, но если его нужно дозаправлять в воздухе, то в конечном итоге противнику останется только выследить и уничтожить этот самолет-заправщик".

Tempest в реальном бою

Давайте представим, что НАТО и Москва действительно начнут войну в будущем — какая роль уготована "Темпесту" в этом конфликте? Туса говорит, что в первую неделю конфликта "Темпесту", вероятно, придется вторгнуться вглубь российской территории, чтобы атаковать системы ПВО и авиабазы.

Затем, на второй неделе, когда нет угрозы со стороны ракет ПВО, самолет может либо использоваться в качестве истребителя для завоевания превосходства в воздухе, который барражирует в небе и уничтожает вражеские истребители, либо продолжает выполнять роль поддержки для войск наземной операции.

Для выполнения этой роли ожидается, что он будет способен обрушить на свои цели огромные арсеналы взрывного оружия. Речь о количестве ракет, вдвое превышающем полезную нагрузку, которую могут нести нынешние флагманы НАТО — F-35.

По данным Тусы, максимальная взлетная масса Tempest может составлять "более 30 тонн" по сравнению с 23 тоннами Typhoon. Это больше, чем у бомбардировщиков Lancaster, использовавшихся во Второй мировой войне. "Это будет совершенно иной уровень по сравнению со всем, что мы когда-либо строили", — подытожил аналитик.

Комментарии читателей The Telegraph

Lisa Stone

Может, сначала мы построим такой самолет, чтобы птиц с деревьев гонять, а не сразу запугивать Путина? А то что-то я сомневаюсь…

Robin Lewis

Присоединюсь к комментаторам. Когда этот ГРАНДИОЗНЫЙ самолет наконец-то полетит, он превратится в золотой унитаз, куда смыли все наши деньги. Кого мы объявили врагом? Враги уже у нас, внутри страны. И если наша власть не остановит это безумие, нам всем придет конец.

B M Tarrant

Идиотский самолет с идиотским названием. Великобритании кранты. Консерваторы разрушили страну, лейбористы разворовывают то, что осталось. Путин нас боится? Да нас никто уже давно не боится. Мы посмешище.

shaun steer

Слишком поздно что-то изобретать. А давайте британцы соберутся и мило поговорят с российским президентом. Мистер Путин, а давайте вы не будете нападать на нас, а? Ну хотя бы до 2035 года. Или когда там планировали перевооружиться?

Trading Agendas

Свежо предание… Как однажды сказал Путин, “чем больше цель, тем проще в нее попасть”... и он имел в виду наш чёртов британский авианосец!

Howard Baker

У русских нет причин бояться нас. Никаких причин.

A Cummins

Давайте поспорим, что случится раньше. Эта штука взлетит? Или Стармер уйдет в отставку?

Helena Forsyth

Вы НИКОГДА не построите этот самолет. У Англии нет столько денег, нет стабильной электроэнергии, нет больше собственной металлургии. А если он когда-то и появится, кто им будет управлять? Дети нелегальных мигрантов, что оккупировали мою страну?

Derek Hopkinton

Украинский конфликт вас ничему не учит? Беспилотники и маневренные истребители — вот будущее вооружений. Какой смысл создавать огромную дорогущую игрушку, если ее сможет взорвать дрон стоимостью пару сотен долларов? Русские БПЛА сейчас доминируют на всех фронтах, их флагманские самолеты даже не приближаются к зоне боевых действий!

Lancey Howard

Научитесь сначала топить резиновые лодки с исламскими террористами, которые каждый день пересекают Ла-Манш.

Mark Mo

А когда мы собрались воевать с Россией? Меня, гражданина Великобритании, почему-то об этом никто не предупредил.

Sniffy The Great

Хорошо: если война, сколько Британия способна построить самолетов? Ответ: недостаточно, чтобы русские даже испугались.

Martin broad

Что плохого нам сделала Россия? Весь британский бизнес скоро раскупят китайцы, а по улицам наших городов уже давно разгуливают исламские радикалы. Извините, но о русских я меньше всего сейчас хочу думать.

Memnto vivere

К какому-какому году? 2035? Думаю, Британия тогда окончательно превратится в исламскую республику…