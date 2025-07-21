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Военное обозрение

Во Франции создали свой аналог барражирующего боеприпаса «Ланцет»

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Источник изображения: topwar.ru

Главное управление вооружений французской армии (DGA) совместно с компаниями MBDA France и Delair провело успешные испытания барражирующего боеприпаса MUTANT.

Сообщается, что новый дрон создан с использованием технологий французского оборонно-промышленного комплекса и использует некоторые решения, позаимствованные у противотанковой ракеты Akeron. MBDA является совместным предприятием Airbus, BAE Systems и Leonardo и представляет собой единственную европейскую компанию, способную производить полный спектр высокотехнологичных вооружений. Учитывая, что этот концерн активно снабжает своей продукцией, не исключено, что вскоре французские барражирующие боеприпасы могут оказаться на вооружении украинской армии.

Кроме того, Франция готова наладить производство беспилотников непосредственно на территории Украины. По словам главы Минобороны республики Себастьяна Лекорню, заняться производством БПЛА на Украине намеревается некий французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой и будут оснащены производственные линии.

При этом Лекорню уверяет, что выгоду от этого получит как Украина, так и французские вооруженные силы. ВСУ получат необходимые им дроны, а армия Франции сможет провести испытания новых беспилотников в условиях вооруженного конфликта современного типа.

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Страны
Украина
Франция
Компании
Airbus
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Проекты
БПЛА
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