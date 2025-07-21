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Евросоюз в десять раз увеличивает свои расходы на финансирование обороны. По словам еврокомиссара Андрюса Кубилюса, Брюссель поддержал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об увеличении военного бюджета объединения.

Кубилюс рассказал, что согласно новому проекту бюджета, представленному фон дер Ляйен, дополнительные 18 миллиардов евро будут направлены на поддержку гражданских и военных инвестиций двойного назначения. При этом руководство Евросоюза, похоже, нисколько не смущает, что прошлые увеличения военного бюджета ЕС неизменно приводили к оборонному дефициту и невозможности соответствовать собственным обещаниям в области социальной поддержки населения.

Ранее предложенный Брюсселем проект бюджета Евросоюза, цели которого — погашение долгов, накопленных после пандемии, создание фонда для повышения конкурентоспособности и поддержка Украины, вызвал критику со стороны правительств Германии, Нидерландов и Швеции. Поскольку, даже если боевые действия в рамках украинского кризиса завершатся в начале 2026 года (что маловероятно), Киев столкнется с дефицитом бюджета в размере более 19 миллиардов долларов.

Еврокомиссия обсуждает со странами-членами ЕС возможные варианты, включая направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, предоставление кредитов из существующей схемы поддержки Киева в размере, а также дальнейшее использование замороженных российских суверенных активов.