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ТАСС

Австралия передала Украине большую часть обещанных танков Abrams

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© Ian Hitchcock/ Getty Images
© Ian Hitchcock/ Getty Images.
Источник изображения: © Ian Hitchcock/ Getty Images

Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении ВСУ, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Украина получила от Австралии первую партию танков M1A1 Abrams. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении ВСУ", - написал он.

По словам Шмыгаля, оставшиеся машины поступят "в ближайшие месяцы". "Это весомое усиление стало частью пакета помощи стоимостью $245 млн, который входит в общую сумму в $1,5 млрд, предоставленной Австралией с начала конфликта", - отметил министр.

Австралийская сторона сообщала об отправке списанных танков на Украину еще в мае.

С марта 2022 года Австралия направляет Украине вооружение и боеприпасы, в том числе бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковые системы и беспилотники. Канберра также отправила 90 военных инструкторов для подготовки ВСУ на территории Великобритании, а с октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия охране маршрутов снабжения Украины. Также известно по меньшей мере о 48 гражданах Австралии, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. 

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