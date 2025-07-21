Студентка разработала цифровой двойник прибора звездной ориентации для спутников

Разработка обучающейся в МАИ Веры Терентьевой в точности воспроизводит все аспекты работы реального устройства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Студентка пятого курса Московского авиационного института (МАИ) Вера Терентьева разработала программный имитатор нового российского прибора звездной ориентации БОКЗ-МА. Он необходим инженерам для отработки систем управления разрабатываемых спутников, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Благодаря этой разработке инженеры смогут без задействования дорогостоящего оборудования проводить наземную отработку алгоритмов управления и программного обеспечения бортовых комплексов управления перспективных космических аппаратов. В том числе обмен данными, имитацию астроизмерений, моделирование внутренних состояний прибора, а также его возможных сбоев в работе", - рассказала Терентьева, которая уже работает специалистом в Московском опытно-конструкторском бюро "Марс".

Для ориентации в космосе летательным аппаратам необходим своего рода "навигатор". Прибор семейства БОКЗ (блок определения координат звезд) на основе съемки произвольного участка звездного неба определяет ориентацию приборной системы координат. Далее эта информация пересчитывается в ориентацию космического аппарата, что позволяет максимально точно наводить телескопы, камеры, антенны и другие приборы на планеты, далекие галактики, звезды или Землю, выполнять орбитальные маневры, ориентировать солнечные батареи на Солнце для максимальной выработки энергии, проводить калибровку других датчиков ориентации на борту.

БОКЗ-МА - продолжение серии приборов БОКЗ, разработанных в Институте космических исследований РАН. Два таких прибора будут установлены на космический аппарат "Арктика-м" №3 в составе бортового комплекса управления, разработанного бюро "Марс", а в перспективе и на других аппаратах. Запуск аппарата "Арктика-м" №3 должен состояться до 2026 года.

Разработка студентки МАИ в точности воспроизводит все аспекты работы реального прибора - от протоколов обмена данными с "мозгом" космического аппарата до моделирования возможных сбоев и погрешностей измерений. Проект завершен, на данный момент ведутся небольшие доработки. Имитатор уже используется в составе моделирующих стендов при отработке аппаратуры и программного обеспечения бортового комплекса управления космического аппарата "Арктика-М" №3.