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ТАСС

Подготовка инфраструктуры к пуску с "Байтерека" в Казахстане идет полным ходом

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики подтвердили, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на декабрь 2025 года

АСТАНА, 19 июля. /ТАСС/. Работы по подготовке наземной инфраструктуры к запланированному на декабрь первому пуску в рамках совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек" с Байконура активно ведутся по графику. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"В настоящее время проект создания космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на космодроме Байконур (на базе объектов КРК "Зенит-М") перешел в активную стадию реализации. Работы по созданию наземного комплекса идут полным ходом в соответствии с план-графиком, согласованным обеими сторонами", - сообщили в ведомстве.

В министерстве вновь подтвердили планы, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на декабрь 2025 года.

В июле глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщал о планах совершить пуск новой ракеты "Союз-5" с "Байтерека" в декабре, ранее о таких же планах сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, подготовка ракеты является обязательством Роскосмоса, казахстанская сторона взяла на себя обязательства подготовить стартовый стол.

Проект "Байтерек" реализуется на Байконуре Россией и Казахстаном по соглашению от 2004 года. 

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
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Лавров Сергей
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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