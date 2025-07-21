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Европейский союз усиленно готовится к военному противостоянию с Россией, для чего и была придумана программа «Европейский щит», отмечает итальянский аналитик Фабрицио Поджи в своей публикации в издании L’Antidiplomatico.

ЕС готовится атаковать Россию в рамках программы «Европейский щит», предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем

- пишет аналитик.

По его словам, только этим можно объяснить постоянную воинственную риторику военных из стран Евросоюза, которые пугают всех надвигающейся российской угрозой, а также идущие в срочном порядке подписания между европейскими лидерами договоров о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Что касается ситуации на Украине, то США и Европе нужен был там «кровавый режим», чтобы господствовать над этой страной, отметил Поджи. Этот режим, годами подавляющий всякое инакомыслие, принуждает к участию в военных действиях даже несовершеннолетних и пожилых людей и получает приказы из Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа, говорит эксперт.

Итальянский аналитик также напомнил, что британский премьер Кир Стармер заявлял о готовности направить на Украину европейский военный контингент. Добавим, что первым это предложил и президент Франции Эммануэль Макрон еще в феврале прошлого года.

У Евросоюза уже всë готово для того, чтобы напасть на Россию руками Киева

- считает Поджи.