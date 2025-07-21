Войти
Военное обозрение

Итальянский аналитик: У Евросоюза всë готово, чтобы напасть на Россию руками Киева

137
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейский союз усиленно готовится к военному противостоянию с Россией, для чего и была придумана программа «Европейский щит», отмечает итальянский аналитик Фабрицио Поджи в своей публикации в издании L’Antidiplomatico.

ЕС готовится атаковать Россию в рамках программы «Европейский щит», предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем

- пишет аналитик.

По его словам, только этим можно объяснить постоянную воинственную риторику военных из стран Евросоюза, которые пугают всех надвигающейся российской угрозой, а также идущие в срочном порядке подписания между европейскими лидерами договоров о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Что касается ситуации на Украине, то США и Европе нужен был там «кровавый режим», чтобы господствовать над этой страной, отметил Поджи. Этот режим, годами подавляющий всякое инакомыслие, принуждает к участию в военных действиях даже несовершеннолетних и пожилых людей и получает приказы из Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа, говорит эксперт.

Итальянский аналитик также напомнил, что британский премьер Кир Стармер заявлял о готовности направить на Украину европейский военный контингент. Добавим, что первым это предложил и президент Франции Эммануэль Макрон еще в феврале прошлого года.

У Евросоюза уже всë готово для того, чтобы напасть на Россию руками Киева

- считает Поджи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня