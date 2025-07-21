Казахстан принял от России "Гагаринский старт"

Передача "Гагаринского старта" не повлияет на стоимость аренды комплекса "Байконур", сообщили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики

АСТАНА, 19 июля. /ТАСС/. Казахстан принял от России площадку "Гагаринский старт" на космодроме Байконур и прорабатывает возможность создания там музея. Переход площадки не отразится на цене аренды космодрома, которую платит РФ, сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"В первом полугодии текущего года "Гагаринский старт" был принят казахстанской стороной. На сегодняшний день вопрос создания музейного комплекса на "Гагаринском старте" прорабатывается. Передача "Гагаринского старта" никак не повлияет на стоимость аренды комплекса "Байконур", - сообщили в министерстве.

В апреле 2024 года в казахстанском ведомстве сообщали ТАСС, что планировали принять площадку №1, известную также как "Гагаринский старт", от РФ. Предложение о передаче изучалось с 2023 года. Роскосмос сообщал, что на базе площадки планировалось создать музейный комплекс из образцов космической техники, которые не имеют перспектив развития и использования. Кроме того, в Роскосмосе предлагали внести площадку в список культурного наследия ЮНЕСКО, в Астане поддержали такое предложение.

Площадка является самой старой на космодроме Байконур, с нее запускали первый искусственный спутник Земли, а также корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. Сейчас пуски со стартового комплекса не производят. Космодром Байконур и одноименный город РФ арендует у Казахстана, последний раз договор был продлен до 2050 года, стоимость аренды составляет $115 млн в год.