Войти
ТАСС

Казахстан принял от России "Гагаринский старт"

122
0
0
Союз-ФГ на Гагаринском старте
1-я площадка "Гагаринский старт" стартового комплекса космодрома "Байконур" с ракетой "Союз-ФГ" на старте.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Передача "Гагаринского старта" не повлияет на стоимость аренды комплекса "Байконур", сообщили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики

АСТАНА, 19 июля. /ТАСС/. Казахстан принял от России площадку "Гагаринский старт" на космодроме Байконур и прорабатывает возможность создания там музея. Переход площадки не отразится на цене аренды космодрома, которую платит РФ, сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"В первом полугодии текущего года "Гагаринский старт" был принят казахстанской стороной. На сегодняшний день вопрос создания музейного комплекса на "Гагаринском старте" прорабатывается. Передача "Гагаринского старта" никак не повлияет на стоимость аренды комплекса "Байконур", - сообщили в министерстве.

В апреле 2024 года в казахстанском ведомстве сообщали ТАСС, что планировали принять площадку №1, известную также как "Гагаринский старт", от РФ. Предложение о передаче изучалось с 2023 года. Роскосмос сообщал, что на базе площадки планировалось создать музейный комплекс из образцов космической техники, которые не имеют перспектив развития и использования. Кроме того, в Роскосмосе предлагали внести площадку в список культурного наследия ЮНЕСКО, в Астане поддержали такое предложение.

Площадка является самой старой на космодроме Байконур, с нее запускали первый искусственный спутник Земли, а также корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. Сейчас пуски со стартового комплекса не производят. Космодром Байконур и одноименный город РФ арендует у Казахстана, последний раз договор был продлен до 2050 года, стоимость аренды составляет $115 млн в год. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня