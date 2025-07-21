Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон

Ни одна западная компания на это предложение не отреагировала, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Киевский режим предпринял очередную попытку получить оружие бесплатно, предложив иностранным компаниям проводить испытания инновационных видов вооружений на поле боя с Россией. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Украину начали превращать в полигон уже с 2021 года. Теперь она - новый перспективный полигон с одной только пометкой, что если в страны НАТО не прилетают российские вооружения, то по территории Украины прилетают. И вся эта последняя история - это еще одна попытка протолкнуть очередной механизм поставок дополнительных вооружений на Украину бесплатно", - заявил Михайлов.

Эксперт добавил, что Украина предлагает иностранным компаниям проводить на своей территории испытания инновационных военных разработок. "Они озвучили целый перечень - это БПЛА, системы РЭБ, боевая авиация, надводные дроны, роботизированные платформы. Украина предлагает привозить к себе на испытания все самое инновационное и современное. Но, насколько мы знаем, ни одна западная компания на это предложение не среагировала. Все это похоже на заранее спланированный сценарий для повышения боевого духа среди личного состава ВСУ и, собственно, населения Украины, чтобы оно окончательно не разочаровалось в действующей власти", - отметил Михайлов.

Специалист также привел примеры других стран, ставших военными полигонами для НАТО. "Когда в 1999 году в состав альянса взяли Польшу, то в течение примерно пяти лет большее количество маневров с отстреливанием боеприпасов проводилось там. То есть из страны сделали полигон. В 2004 году в НАТО взяли Эстонию, Латвию и Литву, и значительная часть наземных и воздушных маневров переместилась в прибалтийские республики. В НАТО просто так не берут, нужна какая-то цель для государства. Страны выводят из состояния буферной зоны, но вводят в состояние полигона при буферной зоне", - сказал руководитель Бюро военно-политического анализа.

Михайлов подчеркнул, что постоянные военные маневры на территории страны наносят вред экологической обстановке. "Это сотни тысяч тонн горюче-смазочных материалов, отстреливание боеприпасов, применение различных вооружений. Все это несет экологическое заражение территорий и не дает нормальной жизни местным людям. Постоянно бабахает, ездят тяжелые вооружения, стреляют. Можно себе представить, как относятся к этому жители прибалтийских городов, которые живут возле этих полигонов", - сказал эксперт.