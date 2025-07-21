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ТАСС

The National Interest: ВСУ потеряли большую часть полученных от США Abrams

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Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Несмотря на статус танков как одной из самых современных и надёжных бронетехник, платформа столкнулась с трудностями в боях на Украине, указал журнал

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли 27 боевых танков Abrams из предоставленной США партии, в эксплуатации осталось четыре единицы, сообщает журнал The National Interest.

Как отмечается в публикации, несмотря на статус танков Abrams как одной из самых современных и надёжных бронетехник, находящихся на вооружении сегодня, платформа столкнулась с трудностями в боях на Украине.

"Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических и механических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности Abrams на передовой", - констатирует журнал.

Ранее ТАСС рассказали в Ростехе, что Пентагон планирует модернизировать броню боевого танка Abrams с оглядкой на российский опыт и разработки. Министерство обороны США планирует усилить защиту танков после неудачного боевого применения этих танков в зоне СВО. 

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Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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