The National Interest: ВСУ потеряли большую часть полученных от США Abrams

Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве.

Несмотря на статус танков как одной из самых современных и надёжных бронетехник, платформа столкнулась с трудностями в боях на Украине, указал журнал

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли 27 боевых танков Abrams из предоставленной США партии, в эксплуатации осталось четыре единицы, сообщает журнал The National Interest.

Как отмечается в публикации, несмотря на статус танков Abrams как одной из самых современных и надёжных бронетехник, находящихся на вооружении сегодня, платформа столкнулась с трудностями в боях на Украине.

"Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических и механических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности Abrams на передовой", - констатирует журнал.

Ранее ТАСС рассказали в Ростехе, что Пентагон планирует модернизировать броню боевого танка Abrams с оглядкой на российский опыт и разработки. Министерство обороны США планирует усилить защиту танков после неудачного боевого применения этих танков в зоне СВО.