Почему Россия не участвует в последних событиях в Сирии? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: Россия изменит подход к своей политике на Ближнем Востоке

Молчание России в Сирии свидетельствует об изменении подхода к сирийскому вопросу, пишет Al Jazeera. В новых обстоятельствах Москва предпочитает наблюдать за ситуацией и не предпринимать никаких публичных действий. Эти изменения связаны с тем, что подход, который Кремль использовал ранее, больше не приносит результатов.

Басиль аль-Мухаммад (باسل المحمد)

Почему Россия не участвует в последних событиях в Сирии?

В то время как в Сирии происходят значительные внутренние и внешние изменения, Россия никак не реагирует на происходящее. До недавнего времени Москва была самым влиятельным игроком на сирийской арене. Однако теперь она предпочитает наблюдать за ситуацией со стороны, не высказываясь о возможных соглашениях о нормализации отношений между Сирией и Израилем, о политической ситуации в Дамаске или о напряженности на местах, особенно в таких районах, как Эс-Сувейда и северо-восток страны.

Это молчание не является случайным или временным. Оно отражает смену приоритетов Кремля и, возможно, осознание того, что влияние России в Сирии постепенно снижается. Это связано с появлением новых игроков на сирийской арене и изменением региональных и международных настроений относительно будущего страны.

Почему же Москва сейчас не играет заметной роли в сирийских событиях? Есть ли у нее еще козыри, позволяющие ей вернуться в игру? Или же Россия, разместившая свои базы на сирийском побережье, довольствуется лишь наблюдением, утратив рычаги влияния в новых сирийских реалиях?

Изменение во внешней политике России

Неучастие России в сирийских событиях тесно связано с более глобальными изменениями в российской внешней политике на Ближнем Востоке, считают аналитики. Москва, долгое время делавшая ставку на прямое вмешательство и резкие заявления по региональным вопросам, начала придерживаться более взвешенной риторики и заняла выжидательную позицию.

Аналитики считают, что увольнение специального представителя президента России по Ближнему Востоку Михаила Богданова является наиболее ярким свидетельством этого изменения. Его увольнение, по мнению ряда экспертов, выходит за рамки личных мотивов и отражает новый подход России к региону.

"Увольнение Богданова не связано с утратой доверия президента РФ Владимира Путина. Скорее, оно знаменует собой начало масштабных преобразований во внешней политике России. Эти изменения вызваны стремительным развитием событий на Ближнем Востоке, в частности, сменой режима в Дамаске и войной между Ираном и Израилем, а также перестройкой прежней системы альянсов, на которой Москва основывала свое присутствие в регионе", – считает научный сотрудник Института стратегических исследований Игорь Запорожцев.

Политолог Самир аль-Абдулла из Центра современных исследований Сирии, в свою очередь, считает, что "молчание России свидетельствует не столько об ее нейтралитете, сколько об изменении ее подхода к сирийскому вопросу. Теперь Москва предпочитает наблюдать за ситуацией и не предпринимать никаких публичных действий, которые могли бы привести к открытию новых фронтов с западными державами".

"Подход, который Россия использовала в Сирии ранее, больше не приносит результатов, особенно учитывая изменения в составе местных игроков, динамику внутри страны и растущее давление со стороны региональной и международной обстановки. Это может заставить Москву пересмотреть свою стратегию в отношении Сирии в ближайшем будущем", – добавил он.

Кремль сосредоточен на украинском конфликте

В свете продолжающегося конфликта на Украине и роста напряженности в отношениях с Западом, Сирия отошла на второй план в повестке дня Кремля. Россия, которая на протяжении многих лет была активным игроком в Сирии, сейчас, похоже, занята другим, более важным фронтом. Она сталкивается со множеством вызовов, которые не только истощают ее ресурсы, но и заставляют пересматривать приоритеты.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением 14 июля, которое усилило давление на Москву. Он объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО.

Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на российский импорт, а также вторичные санкции в отношении стран, продолжающих закупать нефть у Москвы, если мирное соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней.

Политолог Амджад Джибриль утверждает, что Россия стала больше внимания уделять украинскому кризису и его последствиям для Европы и Америки. Кроме того, она активно укрепляет свои связи с Китаем и Северной Кореей, что, в свою очередь, снижает ее интерес к сирийскому вопросу.

"После свержения режима Башара Асада и возвращения Дональда Трампа в Белый дом Москва стала воспринимать Сирию как регион, чьи геополитические перспективы уже исчерпаны. Теперь же она стремится усилить свою роль влиятельной региональной державы, а не стать прямым соперником в борьбе за мировое лидерство", – заявил он.

С другой стороны, люди, близкие к российским политическим кругам, не считают, что украинский кризис ослабил Москву. Советник МИД РФ Рами аш-Шаер заявляет, что, несмотря на сложность ситуации на Украине, Москва сохраняет стратегический контроль над ситуацией.

"Россия считает этот конфликт частью процесса перераспределения баланса сил в мире. Она является крупной ядерной державой с огромным военным и экономическим потенциалом. Ее территория занимается примерно треть суши Земли. Ни одна другая страна не может сравниться с ней по силе или бросить вызов ее статусу", – сообщил он.

Интересы России не затрагиваются

Аналитики считают, что невмешательство России в дела Сирии после падения режима Асада не является проявлением слабости или желанием самоустраниться. Скорее, это следствие уверенности в том, что ее жизненно важные интересы в Сирии не подвергаются реальной угрозе. К тому же, геополитическая переориентация не обязательно требует постоянного присутствия.

С самого начала российской военной операции в Сирии в 2015 году главной целью Кремля было создание постоянного стратегического плацдарма в Восточном Средиземноморье. Это стало возможным благодаря успешной модернизации авиабазы "Хмеймим", которая в последние годы превратилась в важнейший военно-политический воздушный мост в Африку и ключевой инструмент российского влияния в регионе.

Несмотря на смену власти в Дамаске, Москва заявляет о своей неизменной приверженности развитию дружественных отношений с Сирией и подчеркивает, что координация между двумя странами остается на прежнем уровне. Контакты между Россией и Сирией по российским военным базам в стране продолжаются. Об этом 14 июля заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. По словам дипломата, между российским и сирийским народами существуют "традиционно давние дружеские отношения".

Со своей стороны, политолог Самир аль-Абдулла придерживается мнения, что "события в Сирии после падения режима Асада не представляют собой серьезной угрозы для интересов России".

"Несмотря на серьезные изменения, происходящие в стране, российские войска сохраняют позиции на стратегически важных объектах, прежде всего на базе "Хмеймим" и в аэропорту Эль-Камышлы. Москва также продолжает активно заниматься инвестиционными и экономическими вопросами. Это свидетельствует о том, что Россия твердо намерена защищать свои интересы и не собирается отступать", – утверждает он.

В конце декабря президент переходного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа впервые прокомментировал отношения между его страной и Москвой. Он подчеркнул, что "Россия является второй по мощи страной в мире и имеет огромное значение", добавив, что Дамаск "не хочет, чтобы Россия ушла таким образом, который не соответствует ее давним отношениям с Сирией".

Сирия меняет свой политический курс

Одной из причин, по которой Россия не высказывается о ситуации в Сирии, является стратегический сдвиг в новой сирийской политике. Дамаск все больше склоняется к Соединенным Штатам и их региональным союзникам, рассматривая их как практичную и эффективную альтернативу Москве. Аналитики считают, что после десятилетия военных и дипломатических усилий Россия утратила свою прежнюю роль в этом регионе, так как не предложила эффективных решений.

В последние месяцы Вашингтон активизировал свою политическую активность в сирийском вопросе, предприняв ряд важных шагов. В частности, он быстро ослабил [антисирийские] санкции, возобновил переговорный процесс между Дамаском и Тель-Авивом и начал связывать будущее Сирии с более широкой региональной перспективой, охватывающей вопросы безопасности, политики и экономики.

Аналитики считают, что этот американский проект направлен на создание новой Сирии как части более широкой региональной архитектуры. Москва должна утратить свое влияние в регионе, а ее место должно занять более тесное сотрудничество с Западом.

Политолог Амджад Джибриль считает, что новое сирийское правительство избрало иной путь, нежели предыдущий режим. Вместо опоры на "восточную ось", оно стремится к сближению с западным блоком во главе с Соединенными Штатами.

В руках Вашингтона находятся ключи к снятию санкций, поддержке восстановления Сирии и признанию нового сирийского правительства на международном уровне. Россия же, к сожалению, не может добиться всего этого из-за ухудшающихся отношений с международным сообществом.

Этой позиции придерживаются не только Соединенные Штаты, но их региональные союзники – Турция и Саудовская Аравия. Они поддерживают новую сирийскую администрацию как в политическом, так и в экономическом плане. Благодаря их усилиям удалось достичь ряда соглашений о прекращении огня и урегулировании административных вопросов, особенно в пограничных и северных районах страны.

В мае было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что падение режима Асада и снятие санкций представляют собой стратегический сдвиг в Сирии, отражающий осторожную уверенность в новом Дамаске и одновременно наносящий удар по влиянию России, которое не продемонстрировало значительного роста в свете ожидаемого изменения баланса сил в регионе.

Аналитики считают, что эти изменения отражают трансформацию новой Сирии в контексте новых альянсов, где Запад воспринимается не как противник, а скорее как "потенциальный гарант" легитимности и поддержки. Такой подход, безусловно, снижает потребность в участии России или Ирана, что косвенно объясняет, почему Москва остается в стороне и не вмешивается в происходящее.

Россия не бездействует, а с интересом следит за происходящим в Сирии

В ответ на вопрос о позиции России по ситуации в Сирии советник МИД РФ Рами аш-Шаер заявил, что Кремль не бездействует, а внимательно следит за развитием событий в этой арабской стране. Он также подчеркнул, что молчание России не является проявлением безразличия.

Аш-Шаер отметил, что Россия считает сирийско-израильские переговоры суверенным делом Сирии, и любое вмешательство в этот процесс недопустимо. Москва всегда с уважением относилась к резолюциям Совета Безопасности ООН. Она признает территориальную целостность Сирии и считает, что израильские войска должны покинуть Голанские высоты.

Он также отметил, что административные и политические преобразования, происходящие в Дамаске после падения режима Асада, являются внутренним делом Сирии и ни одна из сторон не имеет права вмешиваться.

Россия занимает ведущую роль в построении многополярного мира. При этом она уважает Устав ООН. Москва не просто молча наблюдает за происходящим, а активно участвует в международных делах, что способствует созданию более справедливого и многополярного миропорядка.

Россия продолжает отстаивать свою позицию в Совете Безопасности, высказываясь по актуальным вопросам, связанным с ситуацией в Сирии, особенно по поводу Голанских высот. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва поддерживает требования Дамаска о выводе израильских войск.

Аш-Шаер отмечает, что этот подход отражен в позиции России, озвученной в марте текущего года, когда Москва и Вашингтон выступили с совместным заявлением в Совете Безопасности. В нем осуждалось межконфессиональное насилие в Латакии и Тартусе и выражалась поддержка территориальной целостности и суверенитету Сирии.

* – включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. – Прим. ИноСМИ.