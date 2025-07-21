Войти
Lenta.ru

В США назвали лучший боевой самолет России

132
0
0
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

TNI: Истребитель Су-35С — лучший боевой самолет ВКС России

Истребитель поколения 4++ Су-35С — это лучший боевой самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. Преимущества машины назвал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Су-35С (по кодификации НАТО: Flanker-E), созданный легендарным российским конструкторским бюро "Сухой", на сегодняшний день является лучшим боевым самолетом, состоящим на вооружении Воздушно-космических сил России», — пишет автор.

Он добавил, что истребитель пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С, но их реже используют в бою. Вайхерт подчеркнул, что Су-35С неоднократно выполняли задачи в зоне действия украинских систем противовоздушной обороны и доказали свою боеспособность.

Как пишет издание, Су-35С, который стал развитием Су-27, получил усовершенствованный планер и двигатели с изменяемым вектором тяги. Поэтому самолет отличается сверхманевренностью, которая дает преимущества в воздушном бою.

В июне стало известно, что госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России очередную партию новых истребителей Су-35С.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня