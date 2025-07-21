Немецкая компания испытала на Украине ударный дрон с вертикальным взлётом и посадкой

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Западная военная помощь Украине все более оскудевает. Соединенные Штаты, которые при Байдене были главными поставщиками для ВСУ, в этом году уже трижды приостанавливали поставки оружия Киеву.

Сейчас Трамп вроде как распорядился возобновить этот процесс, но, как всегда, в рамках сделки. Президент США теперь требует от европейцев оплаты вооружений, поставляемых Пентагоном на Украину. Ряд стран ЕС от этой схемы уже отказались.

Среди них Франция и Италия, которые считаются второй и третьей экономиками Евросоюза соответственно, после Германии. Да и канцлер ФРГ Мерц больше на словах обещает и дальше обеспечивать оружием ВСУ.

В этой связи на Банковой лихорадочно ищут любые решения проблемы. Останавливать конфликт Зеленский и Ко не намерены, недаром на Украине вновь продлено военное положение.

Одним из способов покрытия дефицита в необходимом для ВСУ в Киеве выбрали предложение западным оружейным компаниям проводить испытания своих новых разработок в условиях реальных боевых действий в рамках программы «Тестируй на Украине». С этой целью украинское правительство создало специальную платформу Brave1.

Сообщается, что пока через этот сервис не прошло ни одной заявки. Однако украинские СМИ утверждают, что немецкая компания Stark Defence провела испытания на Украине ударного дрона вертикального взлета и посадки Virtus.

Причем издание «Милитарный» со ссылкой на представителя немецкой компании пишет, что испытания беспилотника как раз прошли согласование через платформу Brave1. Для дрона Virtus это первое испытание на расстояние 40 км с использованием воздушного ретранслятора.

Это будет наш первый тест именно на такую длинную дистанцию. Это пока еще прототип, но уже на финальной фазе. Мы активно летаем, активно тестируем донаведение и сегодня воспользовались этим классным событием. Большое спасибо Brave1 за то, что они собирают всех, предоставляют инфраструктуру, чтобы были возможности такое потестить

– отметил представитель компании.

Готовность дрона — 96-98% и после этих испытанный первые прототипы поехали на фронт для тестирования в боевых условиях. Дрон может нести боевую часть весом 5 кг на расстояние до 100 км. Видимо, пока еще не может, раз впервые преодолел расстояние 40 километров.

На сайте Stark Defence указано, что крейсерская скорость дрона 120 км/ч, а во время пикирования он разгоняется до 250 км/ч. Беспилотник может поражать как статические, так и движущиеся цели. Аккумуляторы обеспечивают время работы до часа. Донаведение на Virtus работает на базе искусственного интеллекта и реагирует в режиме реального времени на изменения окружающей среды. Дрон имеет возможность не только вертикального взлета, но и посадки. Это позволяет использовать его повторно, если цель не была найдена.

В Brave1 отметили, что после первого этапа испытаний уже есть производители, которые интегрируются между собой, для того, чтобы выполнить определенные условия. А полученные результаты свидетельствуют о том, что это была правильно сформулированная задача, которая позволит выполнить запрос военных.

При этом представитель Stark Defence не столь оптимистичен. Он сообщил, что предстоят еще как минимум два тестовых испытания беспилотника, прежде чем можно будет говорить о серийном производстве. Пока что украинцы поставляют для Virtus только взрывчатку. Все остальное производит немецкая компания, мощности которой не сильно велики — это небольшой немецкий стартап.