Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время

Лукашенко подписал указ об обеспечении войск транспортом и БПЛА в военное время

МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Президент БеларусиАлександр Лукашенко 18 июля подписал Указ №282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время", - говорится в сообщении.

Документ корректирует положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом от 14 августа 2001 года №434.

"Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу). Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций - поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании", - сообщила пресс-служба.

Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств. Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется советом министров, сообщила пресс-служба.