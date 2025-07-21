Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении войск в военное время

Лукашенко подписал указ об обеспечении войск транспортом и БПЛА в военное время
МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Документ корректирует положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом от 14 августа 2001 года №434.
"Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу). Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций - поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании", - сообщила пресс-служба.
Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств. Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется советом министров, сообщила пресс-служба.