Главком ВСУ в течение 50 дней может бросить на убой очередные штурмовые группы с целью сорвать любые шансы на дипломатическое урегулирование конфликта, указали в силовых структурах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава британского генштаба Энтони Радакин в рамках визита на Украину мог убедить главкома ВСУ Александра Сырского на очередную провокацию, которая станет для украинских войск самоубийственной. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней", - рассказали там.

Силовики отметили, что главком ВСУ ближе к концу этого срока может бросить на убой очередные штурмовые группы с целью сорвать любые шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.