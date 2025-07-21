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ТАСС

Россия и США обсудили в Москве планы сведения МКС с орбиты

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Стороны затронули снижение рисков, связанных с утечками атмосферы на станции в переходном модуле

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заседание совместной российско-американской комиссии по Международной космической станции (МКС) прошло в Москве. На повестке дня стояло снижение рисков, связанных с утечками атмосферы, а также безопасное сведение станции с орбиты.

"В Москве прошло заседание совместной российско-американской комиссии по МКС <…> В ходе заседания комиссии эксперты обсудили снижение рисков, связанных с утечками атмосферы на станции в переходном модуле, и безопасное сведение МКС с орбиты. В работе совместной комиссии приняли участие известные в космической среде эксперты с российской и американской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия была сформирована в 1996 году - с российской стороны ее возглавлял академик Владимир Уткин, а с американской - астронавт NASA Томас Стаффорд, участник программы "Союз-Аполлон". "Сейчас сопредседателями Комиссии являются летчик космонавт, заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев и астронавт NASA Роберт Кабана", - сказали в госкорпорации. 

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