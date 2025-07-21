В зоне СВО заметили украинский дрон с пулеметом

ВС России уничтожили новый наземный дрон ВСУ с пулеметом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новый наземный дрон с крупнокалиберным пулеметом в зоне специальной военной операции (СВО). Машину уничтожили Вооруженные силы (ВС) России, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Отмечается, что машину заметили и уничтожили бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты на сумском направлении. Наземный дрон поразили ударом FPV-беспилотника.

Роботизированная платформа на колесном шасси получила боевой модуль с пулеметом.

Ранее в июле стало известно, что в зоне СВО появился наземный беспилотник «Странник». Российская машина предназначена для дистанционного минирования, эвакуации раненых и доставки грузов. Аппарат весом 56 килограммов развивает скорость около 20 километров в час.

В том же месяце в распоряжении ВСУ заметили наземный дрон-камикадзе с тремя колесами-минами. Шасси машины построили на базе противотанковых мин ТМ-62.