Iveco Defence Vehicles разработает для НАТО концепцию применения роботов в бою

ЦАМТО, 18 июля. Компания Iveco Defence Vehicles (IDV) заключила с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA) трехлетний контракт на разработку концепции и экспериментальную оценку возможностей применения роботизированных и автономных систем.

Контракт подчеркивает приверженность НАТО повышению боевого потенциала посредством интеграции в войска передовых технологий обеспечения автономности.

В рамках программы компания IDV должна объединить наземные дистанционно управляемые машины (ДУМ) и беспилотные летательные аппараты (БЛА) для управления ими посредством системы командования и управления (C2), распределенной по заданным сетевым узлам. Интегрированная система предназначена для обеспечения возможности применения роботизированных систем в максимально приближенным к реальным боевых ситуациях.

Концепции применения и сценарии использования будут разрабатываться совместно с конечными пользователями в лице представителей вооруженных сил. Данные сценарии направлены на выявление возможности повышения эффективности боевого применения и безопасности личного состава на поле боя.

Помимо возглавляющей проект IDV, в нем примет участие консорциум поставщиков передовых технологий из стран НАТО, каждый из которых внесет свой вклад в развитие системы. Так, в разработке будут задействованы компании LEM, SIRALAB и REBEL ALLIANCE.

Для реализации проекта IDV будет использовать свои самые современные платформы, включая ДУМ "Викинг" и легкую многоцелевую опционально управляемую бронемашину LMV OU (Optionally Uncrewed Light Multirole Vehicle), которые могут передвигаться в режимах ручного и дистанционного управления, а также полностью автономно. Обе системы поддерживают широкий спектр полезной нагрузки, адаптированной для применения в военной сфере.

Испытания будут проводиться с участием представителей СВ Италии и вооруженных сил стран НАТО. Первоначальные сценарии применения будут предусматривать снабжение подразделений, эвакуацию раненых, ведение разведки, обеспечение взаимодействия управляемых человеком и беспилотных машин (MUM-T) и спасательные операции. Результаты работ лягут в основу стратегического плана внедрения технологий роботизированных и автономных систем в состав вооруженных сил стран НАТО.