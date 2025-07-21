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ЦАМТО

Индия направила США запрос на разрешение организации совместного производства ПТУР "Джавелин"

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Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 18 июля. Индия направила США официальный запрос на разрешение организации совместного производства противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Джавелин" на территории страны.

Как заявил The Hindu высокопоставленный представитель Минобороны Индии, переговоры между Нью-Дели и Вашингтоном находятся на "продвинутой" стадии. Проект является частью правительственной программы "Делай в Индии", направленной на укрепление национального ОПК и снижение зависимости от иностранных поставщиков.

Параллельно с предложением о совместном производстве военные ведомства двух стран ведут переговоры о срочном приобретении партии ПТРК "Джавелин" в рамках начальной сделки на прямую поставку.

Напомним, что о закупке и совместном производстве противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер" было объявлено в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом в середине февраля этого года.

С учетом достигнутых договоренностей американская компания Javelin (JJV – Javelin Joint Venture) приступила к изучению возможности создания совместного предприятия для производства и сборки ПТУР "Джавелин" в Индии.

Процесс изучения включал отбор на конкурсной основе индийских партнеров для сотрудничества. В рамках данной инициативы сформированное Lockheed Martin и Raytheon (подразделение RTX) совместное предприятие JJV подписало меморандум о взаимопонимании с индийской государственной компанией Bharat Dynamics Limited (BDL), специализирующейся на производстве оружия. Соглашение позволит JJV оценить возможность производства ПТРК "Джавелин" в Индии для удовлетворения перспективных потребностей Министерства обороны этой страны.

Вице-президент JJV и директор программы "Джавелин" Дэйв Пантано 12 февраля 2025 года заявил, что переговоры с потенциальными индийскими партнерами направлены на установление долгосрочного стратегического сотрудничества. Целью проекта является повышение обороноспособности Индии за счет привлечения к производству национальной промышленности.

Президент совместного предприятия Javelin и директор программы в Raytheon Энди Амаро отметил, что растущий спрос на "Джавелин" обеспечивает возможность его производства в Индии. Данное сотрудничество, по его словам, предоставит Индии испытанную противотанковую систему вооружения.

ПТРК "Джавелин" разработан совместным предприятием JJV. Всего было произведено более 55 тыс. ракет и 12 тыс. прицельно-пусковых установок для вооруженных сил 25 стран.

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл". Оснащенная тепловизионной ГСН ракета предназначена для поражения в сложных метеоусловиях и любое время суток бронированной техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, зданий и фортификационных сооружений на дальностях от 75 м до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим. Тандемная боевая часть позволяет атаковать цель во фронтальную проекцию или в слабозащищенную верхнюю с высоты до 150 м.

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Страны
Индия
США
Продукция
Stryker
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
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