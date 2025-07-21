Ставки сделаны: к чему ведет милитаризация Германии - Мнения ТАСС

Вячеслав Филиппов — о том, как в ФРГ побуждают экономику и население изменить отношение к армии и войне

"Пусть никогда больше не будет войны!" — это было руководящим принципом германского общества после окончания Второй мировой войны. Нет войне, нет нацизму и нетерпимости, нет антисемитизму, нет, в конечном итоге, той милитаризации, которой Германия была подвержена во времена кайзерства и национал-социализма. Спустя 80 лет можно без преувеличения сказать, что этот принцип канул в Лету.

При канцлере Фридрихе Мерце, который находится всего 74 дня у власти, стремления Берлина нарастить военный потенциал достигли невиданного размаха.

Милитаризованный бюджет

В марте 2025 года Бундестаг внес поправки в Основной закон и ослабил долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). Новое правительство в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) теперь может вкачивать практически безгранично деньги в оборонпром. 24 июня кабмин согласовал проект бюджета на текущий год и финансовое планирование на 2025–2029-й. По сравнению с 2024-м расходы Германии на оборону вырастут примерно на €10 млрд (до €62,4 млрд), а с учетом средств спецфонда для Бундесвера их совокупный объем составит более €86 млрд. По оценке Минобороны ФРГ, это позволит дополнительно привлечь в армию уже в текущем году около 10 тыс. человек. В 2029 году военный бюджет Германии составит невиданную сумму — €152,83 млрд, или 3,5% от национального ВВП.

Одновременно власти Германии дали новый толчок дискуссии о необходимости восстановления воинской повинности. Министр обороны Борис Писториус представил законопроект о новой форме военной службы. Ставка пока делается на добровольный подход, но документ содержит и "подлежащие к исполнению элементы". Например, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами заявления с пунктом о готовности служить. При этом власти Германии на всех уровнях уже дали понять, что если добровольцев будет недостаточно, то страна вернется к воинскому призыву. В соответствии с новыми требованиями НАТО численность Бундесвера, которая сейчас составляет примерно 181 тыс. военнослужащих, должна быть увеличена на 50–60 тыс. человек.

"Власти Германии настолько "заигрались", что отдельные политики мечтательно рассуждают чуть ли не о собственном атомном оружии", — отметил в беседе со мной один из ведущих немецких политологов. Он напомнил, что председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан в одном из интервью призвал предоставить Германии доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании. Шпан также утверждал, что европейский "ядерный зонтик" будет работать "только при германском лидерстве". "Такие заявления до последнего времени казались просто недопустимыми, учитывая приверженность ФРГ международным договорам. То, что их делает глава фракции правящего блока, показывает, что Германия стоит на пороге совершенно новой реальности", — заметил эксперт.

Проявления "состояния готовности к войне"

Во многих областях жизни в Германии можно уже сейчас увидеть последствия того "состояния готовности к войне", о котором однажды заявил Писториус. Крупнейший концерн Rheinmetall зафиксировал в 2024 году рекордный оборот — примерно €10 млрд. В прошлом году компания стала спонсором футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд), несмотря на протесты болельщиков команды. Сделка стала своего рода отражением этой новой реальности, когда общественная сдержанность в отношениях с оборонной промышленностью и Бундесвером отошла на задний план.

В немецких городах появляется все больше рекламы с призывом вступать в ряды вооруженных сил, на дорогах все больше автомобилей с камуфляжной раскраской. Постепенно меняется и отношение немцев к армии. Власти и ведущие СМИ всячески способствуют "нормальному восприятию" военной составляющей общественной жизни.

Различные гуманитарные организации теперь предлагают курсы, как поступать в случае начала войны. Их обычно оплачивает Федеральное ведомство по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK). Правительство ФРГ планирует в ближайшие годы выделить около €30 млрд на гражданскую защиту, создать по всей стране логистические центры для размещения походных кроватей, палаток, продуктов, оборудовать под бункеры туннели, железнодорожные станции, подземные гаражи.

Вот как описывает нынешнюю ситуацию в стране Der Spiegel (а это одно из авторитетных СМИ ФРГ): "Многие пытаются в эти дни представить себе невообразимое: развязанную Россией войну в Европе, в которой будут участвовать военные Бундесвера, дочери и сыновья, которые проходят военную службу и которые, возможно, позже вынуждены будут уйти на фронт, чтобы там защищать свободу и демократию". Масла в огонь подливают многочисленные политические шоу, на которых немцев убеждают в том, что Россия нападет на НАТО в 2029 году, а Украина — лишь промежуточная цель для Москвы.

Риторика становится все радикальнее

Канцлер Мерц, к чему в принципе уже привыкли в Германии и за рубежом, порой делает противоречивые, броские заявления и обещания, за которые ему самому же позднее приходится оправдываться. Он выдвигал ультиматумы России, заверял, что при нем Германия поставила бы ракеты Taurus Киеву, прибегал к сравнимым разве что с риторикой нацистов высказываниям — например, о "грязной работе", которую Израиль якобы проделывает для Запада в Иране. И в довесок в интервью газете Süddeutsche Zeitung Мерц однажды указал, что не разделяет страх многих немцев перед войной.

Сюда же вписывается и столь же резкое заявление Писториуса о том, что немцы должны быть kriegstüchtig ("готовыми к войне"). Причем последний пошел дальше своего начальника: в интервью газете Financial Times он прямо сказал, что войска ФРГ будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на страну — члена НАТО.

На фоне откровенно русофобских заявлений политиков на полках немецких магазинов появились алармистские книги, например, со следующим названием: "Если Россия победит". В ней военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала описывает гипотетическое нападение РФ в марте 2028 года на Нарву и возможные последствия.

Как отметил известный немецкий политолог Александр Рар, Мерц "придерживается традиционных трансатлантических взглядов времен холодной войны". "Для него Россия — инкарнация СССР, в этом он не отличается от польских, прибалтийских и скандинавских политиков и неоконсерваторов в США", — отметил эксперт в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что канцлер "вырос в западной части ФРГ, в среде, где десятилетиями СССР виделся как лютый враг".

Провалы памяти у канцлера

Мерц в этом смысле типичный "весси" (житель Западной Германии). Проблема только в том, что он, очевидно, совершенно позабыл, что является канцлером объединенной Германии. Выступая в Бундестаге 9 июля, Фридрих Мерц заявил о 70 годах "нашего членства" в НАТО. Как справедливо заметила обозреватель журнала Der Spiegel Сабине Реннефанц, такие заявления раскрывают "западнический" образ мышления канцлера. Ведь в НАТО ФРГ вступила в 1955 году, но только с объединением Германии в 1990 году восток страны стал частью альянса.

Эксперты признают, что отношение восточных немцев к России, НАТО и конфликту на Украине иное, чем на западе страны. Мерц словами о "нашем членстве" в НАТО, по сути, заведомо отказывает восточным немцам в выражении их позиции на происходящее.

При этом в Бундестаге канцлер сделал еще более противоречивое заявление. Он сказал, что дипломатические средства в конфликте на Украине исчерпаны. Мерц, который и 100 дней не находится на посту главы правительства, вдруг решил отказаться от дипломатии? После таких слов неудивительно, почему восточногерманские премьер-министры от ХДС — Михаэль Кречмер в Саксонии и Марио Фойгт в Тюрингии уже давно дистанцировались от канцлера в том, что касается политики в отношении РФ и сохранения связей с Москвой.

Недовольство правительством ФРГ в восточногерманских землях находится на рекордно высоком уровне. Согласно опросу, проведенному исследовательским институтом Forsa, 76% респондентов отрицательно ответили на вопрос, хорошо ли власти заботятся о решении важнейших для страны проблем. Как тут не вспомнить ставшую "легендарной" фразу бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок, которая в августе 2022 года заверила в готовности поддерживать Украину вне зависимости от того, что думают избиратели ФРГ.

Тем не менее если Мерц продолжит игнорировать мнение жителей Восточной Германии, где в большей степени склонны оценивать скептически взятый им курс, то можно не сомневаться — голоса христианских демократов отойдут на будущих земельных выборах "Альтернативе для Германии" (АдГ), Левой партии или же "Союзу Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW).

Военное кейнсианство

В то время как власти Германии готовятся вкладывать сотни миллиардов в оборонпром и закупать оружие для Украины, экономика ФРГ продолжает испытывать огромные трудности. Федеральный банк (Бундесбанк) опубликовал 14 июля ежемесячный отчет, в котором констатировал, что немецкие экспортные товары, будь то продукция машиностроения, химической или электронной промышленности, в последние годы теряют конкурентоспособность на мировых рынках.

В условиях острой конкуренции представители деловых кругов ФРГ вдруг заговорили о возможности участия компаний в усилиях по наращиванию военного потенциала. Так, руководитель Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн открыт для дискуссии о производстве на своих заводах в Оснабрюке и Дрездене военной техники, а глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер сказала, что автопром "поможет там, где может" оборонной промышленности.

Такую политику, которая оправдывает огромные расходы на вооружение предполагаемой угрозой, член Палаты лордов британского парламента Роберт Скидельски назвал "военным кейнсианством". "Именно сейчас мы создаем военно-промышленный комплекс в Европе", — заявил он.

При этом у Германии (и Европы в целом) есть возможность как нарастить производство оружия, так и опробовать его в реальных условиях — на Украине. И речь не только о гигантах оборонки. Мюнхенская компания Helsing, специализирующаяся на военных разработках с применением искусственного интеллекта, была создана в 2021 году, а уже в 2024-м передала Киеву 4 тыс. дронов.

Ни в какой области в Европе так быстро не растет количество стартапов, как в оборонном секторе. Только в прошлом году, согласно данным Инновационного фонда НАТО, они получили $5,2 млрд — на 24% больше, чем годом ранее. Германия же, инвестировав в такие компании $1,34 млрд, перегнала Великобританию.

Поможет ли милитаризация остановить спад?

Германский промышленный союз ранее спрогнозировал падение ВВП Германии в 2025 году на 0,3% — то есть ФРГ третий год подряд может грозить рецессия. Насколько оправданным в таком случае является вложение денег в оборонную промышленность?

С точки зрения экспертов Мангеймского университета, "запланированная милитаризация германской экономики является рискованной ставкой с низкой общеэкономической рентабельностью". Один евро, вложенный в оборонпром, приносит экономике в лучшем случае 50 центов. В то время как инвестиции в общественную инфраструктуру могут привести к увеличению в два раза экономического эффекта, а в развитие детских садов и школ — в три раза.

Эксперты также обратили внимание, что мощности оборонной промышленности Германии уже сейчас загружены до предела, а прибыль грозит осесть "в карманах концернов и их владельцев".

Премьер Саксонии Кречмер в интервью газете Handelsblatt констатировал, что уровень благосостояния Германии упадет, если страна в действительности будет тратить на оборону 5% от ВВП в соответствии с планами НАТО. С ним согласна и лидер BSW Сара Вагенкнехт: "Решение НАТО обойдется дополнительно каждому немцу в €1,6 тыс. в год". "Для семьи из четырех человек дополнительная нагрузка составит €6,4 тыс.", — написала она в соцсети X (ранее Twitter).

Денег, которые правительство Мерца направит на оружие, конечно же, будет не хватать для социальной сферы. В Берлине многие родители уже давно жалуются на сокращение финансирования школьных экскурсий, поездок, других детских мероприятий.

В Германии, безусловно, осталось немало политиков, которые заявляют о том, что дипломатия важнее, чем инвестиции в армию, но их голоса звучат в последнее время все тише.