Войти
Lenta.ru

В зоне СВО заметили импровизированную САУ на шасси «мотолыги»

120
0
0
Фото: Telegram-канал «Уголок Ситха»
Фото: Telegram-канал «Уголок Ситха».

В зоне СВО заметили гусеничный тягач МТ-ЛБ с противотанковой пушкой МТ-12

Российские бойцы в зоне СВО вооружили гусеничный тягач МТ-ЛБ противотанковой пушкой МТ-12. На фотографию импровизированной самоходной артиллерийской установки (САУ) обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».



На снимке можно заметить тягач, который называют «мотолыгой», с установленной на крыше пушкой. В передней части корпуса установили кронштейн, который позволяет стопорить орудие в походном положении.

Верхнюю часть САУ на шасси МТ-ЛБ прикрыли «мангалом» для защиты от дронов, который дополнили маскировочной сетью. Также решетчатыми экранами оснастили борта корпуса «мотолыги». Эти конструкции повышают защищенность машины при поражении кумулятивными боеприпасами, которые несут дроны.

МТ-12 калибра 100 миллиметров позволяет поражать цели на дальности более 8000 метров. В боекомплект буксируемой пушки входят подкалиберные, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды.

В январе механик-водитель с позывным Чиж рассказал, что МТ-ЛБ практически безотказно работает при любых погодных условиях. Машина отличается хорошей проходимостью и маневренностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня