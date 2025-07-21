Что произойдет после того, как Трамп изменил отношение к Путину? (CNN, США)

Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая 2025 года.

CNN: Трамп считает Украину препятствием к налаживанию отношений с Россией

Трамп изменил мнение о Путине из-за принципиальности российского президента относительно конфликта на Украине, сообщает CNN. Это повысило вероятность резкого обострения отношений Москвы и Вашингтона — хотя ни одной из сторон она не нужна.

Стивен Коллинсон

Президент Дональд Трамп, похоже, выучил урок, который болезненно усваивали все его предшественники в 21 веке – в отношениях США с Владимиром Путиным невозможна перезагрузка.

Путь Трампа от преклонения перед российским лидером до его резкой критики отражает проблему личных отношений в геополитике. Однако гораздо важнее то, что произойдет дальше.

Прозрение президента США открывает новые возможности для Украины, противников Путина в Конгрессе и запуганных союзников Америки. Однако эта ситуация также является рискованной, так как грозит противостоянием между двумя сильными лидерами Трампом и Путиным, которые контролируют крупнейшие ядерные арсеналы в мире.

Трамп всегда старался строить отношения с иностранными друзьями и врагами с помощью заявлений и пошлин. Однако сейчас он противостоит безжалостному противнику, который повышает ставки не с помощью пустых угроз, а за счет человеческих жизней. Об этом свидетельствует усиление атак беспилотников по Киеву, что является явным посланием Белому дому (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ).

Трампу свойственна любовь к сделкам, поэтому стоит задуматься, как долго продлится его враждебность по отношению к бывшему другу в Кремле. Хотя он говорит о помощи Украине в ее обороне, трудно представить, что его поддержка Украины сравнится с десятками миллиардов долларов военной и финансовой помощи, направленной Киеву Конгрессом США во время президентского срока Джо Байдена.

Тем не менее в четверг президент сообщил NBC News, что ему удалось договориться с НАТО об отправке Киеву новых противоракет Patriot, в которых Украина остро нуждается для отражения российских атак на гражданские объекты.

"Мы отправляем оружие в НАТО, которая полностью оплачивает это оружие, – сказал президент. – Мы будем отправлять Patriot НАТО, а НАТО будет их распределять". Точные условия сделки были непонятны, и CNN связался с альянсом.

Похоже, Трамп достиг поворотного момента. Он перешел от странных обвинений в адрес Украины, которая является жертвой конфликта, к обвинениям в адрес агрессора, то есть России, в том, что та бессмысленно затягивает конфликт.

Вопрос заключается в том, как это изменит политику США в отношении конфликта и России, стремление самого Трампа доказать свое лидерство, а также внутреннюю политику в отношении Украины.

Путин проигнорировал уговоры Трампа

Заявление Трампа о том, что ему надоела "чушь собачья" со стороны Путина, сделанное на этой неделе, стало удивительным поворотом, хотя и характерным для спонтанного стиля управления Трампа.

Никто более усердно, чем Трамп, не пытался убедить Путина прекратить конфликт на Украине, который начался в 2022 году. Трамп потратил годы, восхваляя ум и силу российского лидера.

Однако даже тогда, когда Трамп после своего возвращения в Белый дом ополчился на президента Украины Владимира Зеленского, в том числе в печально известной перепалке в Овальном кабинете, Путин в конечном итоге отверг все щедрые предложения президента США по перемирию и заключению мирного соглашения.

Важно понимать мотивы Путина.

С точки зрения Запада, российского лидера можно обвинить в чрезвычайной политической недальновидности. Он мог бы заключить продвигаемое США мирное соглашение, которое, как опасались европейские союзники Украины, вознаградило бы его за агрессию, закрепило бы территориальные приобретения, полученные в результате конфликта, и навсегда закрыло бы для Украины путь в НАТО.

Однако ошибочно рассматривать тактику Путина с точки зрения западной логики. Это стало одним из факторов неправильного понимания администрацией Обамы действий российского лидера перед его первой эскападой на Украине – присоединением Крыма в 2014 году.

Путин еще до вторжения ясно дал понять, что рассматривает конфликт как исправление исторической ошибки как в отношении давних претензий России на Украину, так и в отношении своих более глубоких обид, восходящих к падению Берлинской стены, за которым он с тревогой наблюдал, будучи подполковником КГБ в коммунистической Восточной Германии. Путин говорит о "первопричинах" конфликта. Это кодовое обозначение ряда российских претензий, включая существование демократического правительства в Киеве. Иногда он ссылается на заявления Москвы о том, что ей угрожает расширение НАТО после окончания холодной войны, и на желание России вывести войска альянса из бывших коммунистических стран, некогда входивших в орбиту влияния Советского Союза, таких как Польша и Румыния.

С этой точки зрения Путин, возможно, не собирался заканчивать конфликт, а расчеты Трампа и его администрации на то, что российского лидера можно убедить согласиться на "сделку", которые является ключевыми для президента США, оказались ошибочными. После огромных жертв со стороны России этот конфликт может стать ключевым для Путина в вопросе его политического выживания.

Бесчисленные американские и европейские обозреватели годами пытались убедить Трампа в этом. Даже удивительно, что Трампу потребовалось так много времени, чтобы понять все это. На этой неделе президент США сказал о Путине: "Он все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно".

"Ястребы", которые надеются на новую активную политику США в отношении Украины, возможно, захотят умерить свой энтузиазм. Разочарование Трампа в Путине на этот раз кажется искренним. Однако за последние месяцы он несколько раз критиковал российского лидера, а затем сменял гнев на милость.

Но все же если Трамп окончательно пришел к выводу, что ему не удастся склонить Путина к мирным переговорам, готов ли он попытаться принудить его к мирному процессу?

"Я думаю, что Трамп теперь это понимает, – поделился старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан с Джоном Воузом в эфире CNN International. – Он должен оказать большее давление на Россию, если хочет добиться ее соглашения с Украиной".

Такое давление может включать увеличение поставок американского оружия и боеприпасов на Украину, поскольку европейские страны опасаются, что Трамп может отказаться от помощи Киеву и могут пообещать увеличить свою помощь. Если Вашингтон действительно проявит твердость, это может поколебать уверенность Путина в том, что он сможет переиграть Запад и в конечном итоге победить в конфликте.

Белый дом также может безоговорочно поддержать двухпартийный законопроект о введении новых жестких санкций против России, а также Китая и Индии, которые являются основными покупателями российской нефти.

Что важно, пока Трамп обдумывает новые стратегии в отношении Украины

В последние дни Трамп говорил об ужасных человеческих жертвах, понесенных украинцами, и о мужестве их вооруженных сил. Однако его готовность поддерживать правительство Зеленского в долгосрочной перспективе может зависеть от того, зол ли он на Путина из-за того, что тот лишил Трампа сделки, которая могла бы укрепить его собственные стремления стать миротворцем и получить Нобелевскую премию мира, или же президент США занимает стратегическую позицию в отношении самого конфликта.

Порой кажется, что Трамп рассматривает конфликт на Украине как ненужное препятствие на пути к улучшению отношений между США и Россией. Иногда он ведет себя как предыдущие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и гораздо более скептически настроенный Джо Байден в начале их президентских сроков.

"Дружить с Россией – это хорошо, – сказал Трамп в апреле. – Я думаю, что у меня могли бы быть очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным, и, если бы это произошло, это было бы замечательно".

Учитывая любовь Трампа к сделкам, некоторые аналитики предполагают, что, если его надежды на мирное соглашение по Украине рухнут, он может просто забыть про конфликт и попытаться договориться с Россией по другим вопросам, в частности, в сфере экономики и бизнеса. Это позволило бы Путину продолжать конфликт без вмешательства США.

Возможно, Трамп имел это в виду перед недавним саммитом "Семерки", когда он прибыл в Канаду и посетовал, что туда не пригласили Путина. Тем не менее, частичная оттепель в отношениях с Россией не позволит Трампу смириться с тем, что он, похоже, считает личным оскорблением со стороны российского президента. Хотя такой сценарий позволил бы России избавиться от положения страны-изгоя и частично вернуться в мировую политику, это не гарантирует, что попытки Трампа окажутся сильнее менталитета осадного положения Путина.

Дальнейшие действия России также могут повлиять на стратегию Трампа.

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, состоявшаяся в четверг в Малайзии, свидетельствует о том, что надежды США на решение конфликта все еще живы. Рубио сказал, что выражает "разочарование и досаду" Трампа, но также отметил, что Россия предложила "новый и иной подход".

Возможно, Путин считает, что зашел слишком далеко, и ему нужно вернуть Трампа на свою сторону, подарив президенту США символическую "победу"? Или же это просто классическая российская политика запутывания, призванная затянуть безнадежный процесс переговоров, пока российские силы воюют на Украине?

Стоит также обратить внимание на то, изменит ли отпор, полученный Трампом от Путина, его подход к дипломатии в целом. Президент США долгое время хвастался, что его "прекрасные отношения" с российским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином принесут Соединенным Штатам такие победы, которые не удавалось одержать ни одному другому президенту. Но, как и в случае с северокорейским тираном Ким Чен Ыном во время первого срока Трампа, сомнительное обаяние Трампа принесло очень мало существенных результатов.

В последние недели изменился геополитический фон украинского конфликта. Недавние удары США по Ирану, возможно, не "уничтожили" ядерные объекты Исламской Республики, как утверждает Трамп, но они стали демонстрацией американской военной мощи и успеха главнокомандующего, отдавшего приказ об их проведении. При всех своих угрозах демократии, Конституции и главенству закона в Соединенных Штатах, Трамп вжился в роль самого могущественного лидера на планете, чьи ежедневные действия шокируют весь остальной мир. Может ли это изменить динамику отношений между Трампом и Путиным? Рассматривает ли сейчас Трамп российского лидера не столько как жесткого правителя, которого следует уважать, сколько как лидера державы, уступающей США?

Риски возрастают с ростом напряженности между США и Россией

Одним из главных рисков периода напряженности между Белым домом и Кремлем будет то, что между Трампом и Путиным начнется этап эскалации, несмотря на возможные попытки восстановить доверие, на котором строились их отношения.

Нет никаких оснований полагать, что Трамп хочет вступить в противостояние с Путиным. Часть сторонников движения "Сделать Америку снова великой" (MAGA) видит совпадение с Путиным в идеологическом плане, например, когда Трамп критикует "повестку" и упадок западных культурных ценностей. Другая часть республиканцев хочет отвернуться от Европы, чтобы направить военные силы США на выяснение отношений с Китаем.

Ничто в поведении Путина не указывает на то, что он хочет вступить в борьбу с Трампом или Соединенными Штатами. Тем не менее российский лидер неоднократно угрожал ядерным оружием во время конфликта на Украине, очевидно, чтобы напугать жителей Запада. Трамп часто выражает страх по поводу катастрофических последствий любого ядерного конфликта. Следовательно Путин может разыграть эту карту, если напряженность действительно обострится.

В конечном счете, Трамп все равно может вернуться к той стратегии, которая уже давно определяет политику США в отношении Украины. "Дело в том, что Украина, которая не является страной НАТО, будет уязвима для военного доминирования России, что бы мы ни делали". Это не очередная скептическая цитата Трампа об Украине. Это сказал его заклятый враг Обама в интервью журналу The Atlantic в 2016 году.

По крайней мере, размолвка Трампа с Путиным может помочь развеять иллюзии Трампа относительно подлинной сути российского лидера.