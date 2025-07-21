Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный процесс в Стамбуле

Он считает, что требуется больше динамики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову активизировать переговорный процесс с Россией в Стамбуле.

"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах <...>. [Следует] активизировать переговорный трек. Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. В этом процессе требуется больше динамики", - сообщил Зеленский в Telegram-канале.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с украинской стороной, отметив при этом, что ей неизвестно о каких-либо сигналах Украины о готовности к новому раунду. Она выразила надежду, что Киев будет действовать в духе достигнутых договоренностей "и продолжит переговорный процесс".

Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 26 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение Стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля еще 1 000 тел солдат Вооруженных сил Украины, получив в ответ 19 тел погибших российских бойцов.