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В Китае назвали лучшее оружие России

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Baijiahao: Лучшим оружием России являются ее военные технологии

Лучшим оружием России являются ее военные технологии. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

В публикации также названы основные российские военные системы, которые можно считать одними из лучших в мире.

Во-первых, к лучшему российскому оружию издание отнесло стратегический бомбардировщик Ту-160, способный переносить до 45 бомб или 12 крылатых ракет. Во-вторых, в публикации отметили истребитель пятого поколения Су-57, который унаследовал от семейства самолетов Су-27 высокую маневренность.

В-третьих, одной из лучших российских военных систем, согласно Baijiahao, выступает атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень», оснащенная сверхмощным торпедным аппаратом и системой вертикального запуска ракет. И, наконец, в-четвертых, издание отметило боевую машину Т-14, которая является первым в мире танком нового поколения, запущенным в серийное производство.

В сентябре 2023 года Baijiahao заметило, что российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 представляет собой грозное оружие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Армата
ПАК ФА
Су-27
Ту-160
Проекты
885 Ясень
Истребитель 5 поколения
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